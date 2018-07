Die Prager Führung will testen, ob sich auch die Sowjets an die Moskauer Abmachungen über eine „Normalisierung“ in der ČSSR zu halten gedenken. Das Präsidium der tschechoslowakischen Nationalversammlung forderte die Regierung vorige Woche auf, geeignete Maßnahmen „einschließlich einer diplomatischen Intervention bei den betreffenden. sowjetischen Stellen“ gegen die Besatzerzeitung „Zpravy“ zu ergreifen.

Das Blatt erscheint in tschechischer Sprache und hat wiederholt Exponenten des Prager Reformkurses kritisiert. Es wird vermutlich in der DDR gedruckt und von sowjetischen Soldaten und tschechoslowakischen Reformgegnern in der ČSSR verteilt. Die Lage spitzte sich vorige Woche zu, als das KP-Distriktkomitee Prag 1, dem viele prominente Intellektuelle angehören, gegen „Zpravy“ und andere „illegale Publikationen protestierte: Ihr Erscheinen bedeute eine „Einmischung in die inneren Angelegenheiten der ČSSR“, die laut Moskauer Protokoll verboten sei.

Der Kulturausschuß des Parlaments machte sich diese Forderung zu eigen. Gleichzeitig stellte er fest, daß die von den Sowjets angefeindeten Rundfunksendungen in den ersten Tagen nach der Besetzung legal gewesen seien. Der Ausschuß dankte den tschechoslowakischen Rundfunkjournalisten und technikern ausdrücklich für ihre Tätigkeit und würdigte die Arbeit des Fernsehens und der Nachrichtenagentur ČTK.

Außerdem erhob der Exekutivausschuß des Parlaments Einwände gegen die Erschwerung von Westreisen tschechoslowakischer Bürger. Er läßt prüfen, ob die Einschränkungen mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen. Zu Weihnachten will die Prager Führung den Reiseverkehr wieder erleichtern.