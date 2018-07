Minderheiten, in einer noch nicht „offenen“ Gesellschaft, erkennt man daran, daß sie Ärgernis bereiten. Schulbeispiel für diesen Lehrsatz sind die Zeugen Jehovas.

Der Kläger, wohnhaft in einer oberfränkischen Kleinstadt, ist dienstlich Polizeibeamter. Zivil ist er Zeuge Jehovas. Nach vollbrachtem „Polizeivollzugsdienst“ zieht er die Uniform aus und wird privat: statt für Ruhe und Ordnung sorgt er nun für die Missionierung seiner Mitbürger. Die Landespolizeidirektion Oberfranken, bisher ohne Einblick in dieses Detail, vernahm es mit Befremden. Das Privatleben ihrer Beamten stellte sie sich anders vor. Für sie lag der Gedanke nahe: Sie verbot ihrem Polizisten jegliche Haustür-Mission.

Das Oberverwaltungsgericht München, in zweiter Instanz, erkannte, worum es in unserem Lande geht. Selbst wenn der Kläger völlig zivil an fremden Türen klingle, bestehe die Gefahr, daß er als Polizist erkannt werde, was auf seine Mitmenschen nicht ohne Wirkung bleiben könne. Das Oberverwaltungsgericht, in Kenntnis der Umwelt, beschreibt die Wirkung so: Von der „Autorität“ des Predigt-Polizisten entwaffnet, würden sich die Adressaten seiner Missionstätigkeit sogleich weniger „frei und ungebunden“ fühlen. Statt ihre Haustür in Verteidigung des wahren Glaubens zu verschließen, würden sie, wie gelähmt von der „Amtsgewalt“ des Ordnungshüters, dessen Monologen schutzlos ausgeliefert sein. Denn, so sieht das Gericht den Bürger ohne Uniform: er müsse stets „damit rechnen, mit dem Kläger als Hüter der öffentlichen Ordnung und als Gehilfen der Strafverfolgungsbehörden ... zu tun haben zu können“. Also bestätigte sie das landespolizeiliche Missionsverbot.

Das Bundesverwaltungsgericht, mit diesem Bild vom Bürger in letzter Instanz beschäftigt, läßt dahinstehen, ob es zutrifft. Seine Vorstellungen von Heilkunde sind anderer Art. Artikel 4 des Grundgesetzes, so belehren die höchsten Verwaltungsrichter, gebe „jedem das Recht, für den eigenen Glauben zu werben und andere von ihrem Glauben abzuwerben“.

Zwar müsse ein Beamter auch hierin besondere Zurückhaltung üben, insbesondere „alles vermeiden, was die dienstlichen Interessen schädigen und damit das Wohl der Allgemeinheit gefährden könnte“. Von solchem Vorwurf jedoch sei der Kläger frei. Daß seine Mitbürger sich „gegenüber einem für seinen Glauben werbenden Polizeivollzugsbeamten“ möglicherweise weniger „frei und ungebunden“ fühlten als gegenüber Predigern sonst: der Kläger habe es nicht zu verantworten. Nicht in seiner grundgesetzlich geschützten Glaubenswerbung sei das hier zu bekämpfende Übel zu sehen, sondern in dem „überholten Obrigkeitsdenken“ deutscher Zeitgenossen. Deren staatsbürgerliches Muckertum durch eine Grundrechtseinschränkung des Klägers zu honorieren, könne „nicht im wohlverstandenen Interesse des öffentlichen Dienstes und damit des allgemeinen Wohls“ liegen.

Die Bundesrepublik, schließen die Richter, sei „kein Polizeistaat..., in dem man sich ‚ducken‘ müßte“. Wer es freiwillig trotzdem tue, dem könne hier nicht geholfen werden: „Kein staatlicher Ersatz für mangelnde Zivilcourage.“ (BVerwG II C 101.64)

Werner Dolph