G. Y., im Dezember

Eine Welle studentischer Unruhe läuft durch Ägypten. Das Aufbegehren der akademischen Jugend zeigt, daß sich im Untergrund der ägyptischen Gesellschaft neue Kräfte rühren, die das Regime Gamal Abdel Nassers bedrohen. Nach den blutigen Ausschreitungen in Alexandria – der Polizeibericht spricht von mehreren Toten, Hunderten von Verletzten und ebenso vielen Verhafteten – trommelte Nasser die 1500 Abgeordneten des Nationalkongresses eilends zu einer Sondersitzung zusammen. Einziger Beratungsgegenstand: Was gegen die Studentenunruhen zu tun sei, die nun schon zum zweitenmal in diesem Jahr das Land erschüttern.

Nasser blieb in seiner Rede auf der bisherigen Linie des Kairoer Propaganda-Apparates. Die Unruhen, so sagte er, seien nichts weiter als jugendliche Ausschreitungen, angeheizt durch israelische Agenten. Aber trotz dieser wiederholten Bekundungen besteht wenig Zweifel, daß Ägypten stürmischen Zeiten entgegengeht. An dem heraufziehenden Konflikt könnten sich dann nicht nur Studenten, sondern möglicherweise auch Arbeiter und Teile der Armee beteiligen. Die jüngsten Gewalttätigkeiten sind ein Warnsignal.

Die scharf zensierte Kairoer Presse hat in der letzten Woche nur ganz beiläufig von einer elementaren Auseinandersetzung der Generationen gesprochen. Doch jeder intelligente Ägypter weiß, daß viel mehr auf dem Spiele steht: die Stabilität des Regimes und das Kräftegleichgewicht in der ganzen arabischen Welt. Seit dem Wochenende sind die ägyptischen Universitäten und Hochschulen wieder geschlossen – wie schon einmal drei Wochen lang zu Beginn dieses Jahres.

Begonnen hatte die Unruhe der Studenten an der Hochschule von Mansourah, nordöstlich von Kairo, aber sie griff sehr bald auf die Hauptstadt, nach Assiut und nach Alexandria über. In Alexandria kam es zu regelrechten Straßenschlachten. Spezialeinheiten der Polizei wurden in aller Eile von Kairo aus in Marsch gesetzt. Mit Tränengas, Handfeuerwaffen und Hubschraubern gingen Polizisten gegen die Demonstranten vor, die Steine warfen und Busse wie Straßenbahnen in Brand steckten. Sechzehn Menschen wurden getötet, vier allein in Mansourah. Es gab über 200 Verletzte – und es kam zu Massenverhaftungen. 200 Studenten sollen sich noch immer in Haft befinden. Präsident Nasser hat eine Untersuchung auf höchster Ebene angeordnet.

Bei alledem gibt es für die Regierung nur einen einzigen Lichtblick: Arbeiter haben sich bisher an den Unruhen nicht beteiligt. Im Februar waren sie als erste auf die Straße gegangen; damals waren es die Studenten, die sich ihnen anschlössen.

Die Wurzel der Malaise ist einmal die militärische Niederlage im Juni-Krieg von 1967 und die tägliche Demütigung; als welche die fortdauernde Besetzung der Sinai-Halbinsel durch die Israelis empfunden wird. Beides zusammen hat das Vertrauen in das Regime untergraben. An eine ehrenhafte politische Regelung mit Israel will niemand recht glauben; immer lauter wird daher der Wunsch geäußert, Nasser möge endlich energisch handeln – was er bisher nicht getan hat. Zum anderen jedoch stammt die Unruhe aus der Enttäuschung darüber, daß das Regime sein Versprechen, innenpolitische und soziale Reformen einzuleiten, die der Alleinherrschaft der Arabischen Sozialistischen Union ein Ende machen sollten, bisher nicht erfüllt hat.