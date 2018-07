Großeinsatz Weihnachten

Die Fluggesellschaft PanAm wird zu Weihnachten und am Jahresende im Berlin-Verkehr einen Großeinsatz fliegen. Zu den planmäßigen Flügen nach Berlin in der Zeit vom 19. Dezember bis 6. Januar wird PanAm noch 612 Sonderflüge einrichten. An den zwölf Spitzentagen sind täglich 132 Flüge geplant.

Brücke von Europa nach Asien

Die Türken wollen noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Hängebrücke über den Bosporus beginnen. Die Brücke wird etwa einen Kilometer lang sein und soll die Meerenge zwischen den Orten Besiktas und Uekuedar überspannen. Die feste Verbindung zwischen Asien und Europa, mit drei Fahrspuren in jeder Richtung, soll 120 Millionen Mark kosten.

Vatikanische Reisebüros

Der Vatikan hat den ersten Schritt zu einer Beteiligung am internationalen Touristengeschäft gewagt. Das erste vatikanische Verkehrsbüro wurde eröffnet. Zweigstellen sollen in den nächsten Jahren in aller Welt hinzukommen. Ihre Aufgabe: Förderung der Reisen von Katholiken nach Rom.

Standard, statt tourist

Die englische Schiffahrts-Line Cunard will für ihr neues Passagierschiff, die Queen Elizabeth II., die Bezeichnung tourist-class nicht akzeptieren. Sie hat deshalb die Atlantik Steamship Conference aufgefordert, diese Bezeichnung aus dem offiziellen Sprachschatz zu streichen. Den Managern von Cunard klingt tourist-class zu ärmlich und abschreckend für die Touristen. Nach ihrem Vorschlag sollte die erste Klasse „de luxe“, und die zweite „Standard“-Klasse genannt werden.