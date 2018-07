In der Bundesrepublik erscheinen zur Zeit viele Publikationen über lateinamerikanische Revolutionen. Die Revolutionäre jedoch sind geneigt, jede Publikation über ihr Land und jede genauere Untersuchung ihrer Revolution als Spionage anzusehen. Mit Recht: Denn jede Information über ihr Land kann in die Hand eines Apparates gelangen, der sie besser zu nutzen weiß als ein europäischer Leser. Auch guter Wille kann das Komplicentum nicht verhindern; wir können also Bücher wie

Camillo Castaño: „Die Revolution in Guatemala. Und sei es mit Gewalt“, mit sechzehn Exempeln von Heinz Rudolf Sonntag, Nachwort von Gerhard Debus; Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1968; 108 Seiten, 8,– DM

nicht nur danach beurteilen, welche Haltung der Autor zu einer fernen Revolution einnimmt.

Castaño ist Guerillero, steht also auf seiten der Revolution. Das Buch enthält zwei Interviews mit Führern der Guerilla-Organisation, ist also ein geeignetes Informationsmaterial, für die Konterrevolution. So betrachtet wäre das informationsärmste Buch das beste: es schadet zumindest nicht. Es gibt jedoch ein besseres, ein positives Kriterium zur Beurteilung von Büchern über den Klassenkampf in der Dritten Welt: die Formel: informierende Literatur – operierende Literatur. Informierende Literatur kann über alles informieren, und aus ihr kann alles folgen. Operierende Literatur hat Vorstellungen von den Folgen der Information, die sie gibt.

Im Falle Guatemalas müßte operierende Literatur dem Leser helfen, von Guatemala etwas zu lernen und für Guatemala etwas zu lernen. In den Interviews Castanos mit Führern der aufständischen Streitkräfte werden zum Beispiel die bekannten Widersprüche zwischen Stadt und Land, Partei und Guerilla erwähnt. Informierende Literatur, wie dieses Buch, reproduziert sie bloß. Operierende Literatur müßte deren Gründe analysieren, müßte fragen: Hat die Stadt Guatemala-City einen anderen Stellenwert in der Agrarökonomie Guatemalas als ihn Havanna in Kuba hatte? Sie müßte untersuchen, ob das Privileg permanenter Arbeit in Lateinamerika eine andere Form des Kampfes für das Proletariat impliziert. Sie müßte Analysen so weit treiben, daß sie der Revolution in ihrem Kampf gegen die United Fruit Company helfen und sie nicht nur beschreiben.

Die „Exempel“ von Heinz Rudolf Sonntag sind dazu nicht in der Lage. Seine kurzen Texte informieren über die guatemaltekische Misere, über Sterblichkeit, Analphabetismus und Bodenverteilung. Das ist auch im Wirtschaftsteil kapitalistischer Zeitungen nachzulesen. Es ist hier nochmals zusammengetragen, um die moralische Legitimation der Guerillas zu begründen. Von der Technik des Kampfes heißt es dann lapidar: „Zwar ist man sich im Kern (der Guerilla) über die politischen und sozialen Ziele des Aufstandes einig, zerstreitet sich aber über Organisation und ideologische Prinzipien.“ So wird der Leser in Wut über die Verhältnisse versetzt, aber in Ohnmacht gehalten gegenüber Mitteln, sie abzuändern.

Ein Buch über Lateinamerika, das Operationen ermöglichen will, kann nicht hinter dem analytischen Niveau etwa von Regis Debray zurückbleiben. „Und sei es mit Gewalt“ jedoch spekuliert, auch mit seinem Titel, offensichtlich auf eine Konjunktur. Franz Putz