Von Rolf Zundel

Bonn, im Dezember

Die Attacken des rechten Flügels der CDU/CSU gegen Gustav Heinemann und Willy Brandts engsten Berater, Botschafter Egon Bahr, haben die Große Koalition in diesen Tagen schwer belastet. Der Zusammenprall wurde vorläufig allerdings noch so weit abgedämpft, daß kein irreparabler Schaden entstand. Doch die Vorgänge werden fortwirken.

Die Kampagne gegen den von der SPD zum Präsidentschaftskandidaten nominierten Justizminister hat schon relativ früh begonnen. So erklärte laut Amberger Volksblatt vom 11. November der CSU-Abgeordnete Aigner von der Jungen Union in Oberleinsiedl: "Heinemann hat zu unserem Staat kein Verhältnis", denn er habe, wie auch Willy Brandt, in der Notzeit nicht zu unserem Staat gestanden; erst nach 1945 habe Heinemann die deutsche Staatsangehörigkeit beanträgt.

Der sachliche Irrtum, daß Heinemann Emigrant war, ist dabei unwichtig, interessant und beängstigend ist vielmehr, daß hier mit Signalworten für Instinktreaktionen gearbeitet wird. "In Notzeiten nicht zum Staat gestanden" – das ist die Übersetzung der Tatsache, daß sich Heinemann als Mitglied der Bekennenden Kirche alle Mühe gegeben hat, der braunen Tyrannei in Deutschland zu widerstehen. "Nicht das richtige Verhältnis zu unserem Staat" – das ist die Übersetzung der Tatsache, daß Heinemann im Staat keine metaphysische Veranstaltung, sondern ein notwendiges Instrument der Herrschaft sieht. Auf solche Signale reagieren Spießbürger mit einer Mischung aus Schauder und Zorn. –

Minister Höcherl stand hinter seinem Fraktionskollegen nicht weit zurück. Laut Donaupost sagte er in Wörth, er wisse nicht, ob ein Mann, der schon drei Parteien passiert habe, für ein so hohes Amt qualifiziert sei, und er sprach von den "im Bundesjustizministerium vorhandenen Bestrebungen, in der kommenden Strafrechtsreform alle Schweinereien von Strafe freizuhalten". Auch hier Halbinformation (die Reform des Sexualstrafrechts wird auch von der CDU vertreten), verbunden mit dem Appell an präfabrizierte Überzeugungen: Es ist unanständig, die Partei zu wechseln; die gute Ordnung wird nur erhalten, wenn der Staat als strenger Sittenrichter auftritt.

Da verwundert es kaum, daß Richard Jaeger seinen Nachfolger auf der Rosenburg noch bösartiger attackiert. Jaeger berichtet in einem Artikel der Abendzeitung genüßlich, daß die Kanzlei der früheren Anwälte Heinemann und Posser (beide natürlich Sozialdemokraten) Kommunisten gegen die Anklage des Landesverrats, Hochverrats und der Staatsgefährdung verteidigt habe. Das klingt so, als ob die Verteidigung von Leuten, die solcher Delikte angeklagt sind, moralisch anrüchig sei, besonders dann, wenn es sich um Kommunisten handelt. Wer so denkt, dem erscheint natürlich auch ein Gespräch des Justizministers mit Kommunisten (an dem übrigens bis jetzt niemand Anstoß genommen hat) als verabscheuungswürdig; wer so denkt, kommt leichterdings nach diesem Gespräch zu der Schlußfolgerung: "Wer die Feinde des Staates berät, darf nicht Oberhaupt des Staates werden."