Von Jürgen Manthey

Das beste Buch des Autors ist es in amerikanischen Rezensionen mehrfach genannt worden und die bedeutendste Roman-Neuerscheinung seit Jahren, nämlich –

William Styron: „Die Bekenntnisse des Nat Turner“, Roman, aus dem Amerikanischen von Norbert Wölfl; Verlag Droemer Knaur, München; 422 S., 24,– DM.

Von Styron sind auch schon früher Bücher ins Deutsche übersetzt worden, ohne daß ihr Autor bei uns sonderlich bekannt geworden wäre. Auch sein neuer Roman wird es schwer haben, neben Importen wie Mailers „Heere aus der Nacht“ und Selbys „Letzte Ausfahrt Brooklyn“ zu bestehen. Nicht einmal ein Diskussionsthema hat er bisher abgegeben, wie in Amerika, wo gerade ein ganzes Buch mit kritischen Einwänden erschienen ist.

Styron stammt aus dem Süden der USA, genauer: aus Virginia, wo es 1831 zu einem Sklavenaufstand gekommen war. Dem einzigen „wirklich bedeutsamen wie der Autor seinem Buch vorausschickt. Nur einem von vielen, wenden seine Kritiker ein. Anführer des Aufstandes, bei dem fünfundfünfzig Weiße und ungezählte Schwarze umkamen, war ein Negersklave mit Namen Nat Turner. Was über ihn. an zuverlässigen Nachrichten überliefert ist, scheint so wenig zu sein, daß Styron, wie er in einem Interview erklärt hat, sich damit an einem einzigen Tag hat vertraut, machen können. Der Rest ist also fiction, ist Literatur. Ist Ideologie, behaupten eine Reihe von vor allem farbigen Historikern.

Von den amerikanischen Schriftstellern weißer Hautfarbe haben sich bisher wenige ihren Landsleuten mit dunkler Haut zugewandt. Berühmt ist Mark Twains Versuch, etwas von den Schuldgefühlen der Weißen durchblicken zu lassen (in „Huckleberry Finn“). Gertrude Steins „Melanctha“ ist wahrscheinlich, wenn man Faulkners Negerfiguren aus gutem Grund einmal beiseite läßt, immer noch der interessanteste Mentalitätsbefund mit dem Mittel der Sprache.

Styrons Buch dagegen beginnt nicht nur entmutigend konventionell, sondern sogar traditionell: Nat Turner nähert sich im ersten Bild auf einem Fluß dem Meer, einem alten amerikanischen Symbol der Freiheit. Melvilles „Moby Dick“ beginnt mit der gleichen Eröffnung. Turner hat das Meer in seinem Leben nie gesehen, es ist für ihn ein Mythos, eine Vision oder, wörtlich, „die Ahnung eines stillen, ewigen Geheimnisses“. Erst danach sehen wir den Rebellen in der Wirklichkeit, nun gleich in seinen letzten Tagen, im Gefängnis. Sein Verteidiger interpretiert dem Angeklagten gerade dessen eigenes Geständnis. Der Fall soll, zur Beruhigung der weißen Farmer, als irrationale Ausnahme, als die Tat eines religiösen Fanatikers hingestellt werden.