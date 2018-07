Mein Leben war wie eines von vielen: Schule, Lehrzeit, Militär, kaufmännischer Angestellter, der sich selbst ausrechnen kann, was er bestenfalls beruflich und finanziell von Jahr zu Jahr erreichen kann. Gewiß keine so erfreulichen Aussichten.

Damals traf ich durch Zufall – heute möchte ich sagen durch glücklichen Zufall – einen alten Schulfreund. Er war im Export tätig, machte häufig Auslandsreisen und hatte die echte Chance, in absehbarer Zeit Abteilungsleiter in seiner Firma zu werden. Ich fand heraus, daß er nach der Schulzeit seine Englischkenntnisse privat vervollkommnet hatte. Das kam ihm jetzt im Beruf zugute.

Wie sollte ich diesen Vorsprung einholen? Nochmals zur Schule gehen konnte ich nicht. Schließlich mußte ich Geld verdienen. Da machte mich mein Freund auf Linguaphone aufmerksam. Zunächst war ich skeptisch. Seine Argumente konnte ich jedoch nicht so leicht widerlegen: Man lernt eine Sprache, wann immer man Zeit hat, und nicht, wenn der Lehrer es will. Man lernt eine Sprache durch Zuhören, Zuhören und nochmals Zuhören – bis man von selbst beginnt in der fremden Sprache zu denken und zu sprechen. Auf diese Weise und nicht anders haben wir als Kinder unsere Muttersprache gelernt. Und es sind anerkannt die besten Sprecher und Sprachpädagogen, die zu einem auf Schallplatte, Tonband oder Kassette ins Haus kommen – wann immer man Zeit hat.

Kurzentschlossen ließ ich mir den Englischkurs von Linguaphone kommen. Ich machte mich auf das scheinbar unvermeidliche. Büffeln gefaßt und war erstaunt, wie schnell ich mich in die fremde Sprache einfand. Schon nach wenigen Wochen konnte ich mir englische Zeitschriften kaufen und im Hörfunk englischsprachige Sendungen verfolgen. Das machte mir einen Heidenspaß und beflügelte meine Fortschritte.

Zudem fühlte ich mich nicht allein. Ich mußte Übungsarbeiten machen und an die Linguaphone Studienberatung einsenden. In Zweifelsfragen konnte ich mich an meinen Studienberater wenden und erhielt postwendend Antwort. Dann nahm ich jede Gelegenheit wahr, um meine Sprachkenntnisse anzuwenden. Erster Höhepunkt waren sieben Tage in London. Ich war erstaunt, wie gut ich mich verständigen konnte – obwohl Taxi- und Busfahrer es einem Ausländer in London bestimmt nicht leichtmachen. Nur die Bobbies – die Polizisten – sind nett und zuvorkommend.

Meine große Chance kam in der Firma, als ausländischer Besuch erwartet wurde. Niemand war da, der sich um ihn kümmern konnte. Da faßte ich mir ein Herz und bot mich an. Es klappte großartig. Die Herren waren von meiner guten Aussprache ganz angetan und wollten es mir einfach nicht abnehmen, daß ich sie mir im Fernkurs angeeignet habe. Von da an hatte ich es geschafft. Meine Firma übernahm mich in die Exportabteilung, Zwar bin ich dort nicht Leiter (was nicht ist, kann noch werden). Finanziell stehe ich mich jedenfalls schon viel besser. Und die Arbeit macht Spaß.

Meine Sprachkenntnisse bringen mich auch sonst weiter. Von den Reisen habe ich weit mehr als früher. Im Hotel, im Café, auf der Straße, überall kann ich mich mit Land und Leuten unterhalten. Längst habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, die Weltliteratur im Original zu lesen – von „Hamlet“ bis zur „Lady Chatterley“ (im Vertrauen, auch der sagenhafte „Playboy“ ist dabei). Es hat sich gewiß einiges geändert in meinem Leben.

