Von Josef Müller-Marein

Kiefern, Birken, Teiche, alles hübsch schneedekoriert. Dunkelrot gestrichene Häuser; viele aus Holz, Poesievolle Farbtupfen in der Allmacht von Grün und Weiß. Und man vergißt nicht: Das alles setzt sich schier ins Unendliche fort, nordwärts. Eine Landschaft von unnahbarer Schönheit in den kurzen Wintertagen, berauschend im Frühling, von magischem Zauber im Sommer, wenn das Licht nicht enden will.

Hier einige Jugenderlebnisse, die – kurz erwähnt, anstatt geschildert – sentimental, „kitschig“ sein mögen und doch nachwirken: Einmal Begegnungen mit Lappen, Angehörigen jenes Nomadenvolkes im Norden Schwedens, dessen Herkunft noch heute unbekannt ist. Sanfte Menschen, doch unbezwingbar, das heißt: Wollten die Schweden sie, die immerzu mit ihren Rentierherden unterwegs sind, seßhaft machen, es würde ihnen schwerlich so gelingen, wie es den Dänen im Umgang mit ihren Eskimos von Thule gelang. Ein anderes Mal bot sich ein Erlebnis, das vollends ereignislos war: Lager an einem umwaldeten See nicht weit vom Askersund. Schwimmen, Sonnenbad, Waldluft. Sozusagen ein Erstaunen als Dauerzustand beim Anblick des kleinen verwunschenen Sees, von dem wir später, in Uppsala, erfuhren, daß er das einzige Gewässer in der Welt sei, wo wilde Seerosen in der schwedischen Lieblingsfarbe blühen: rot. War es das, was uns Jungen angerührt hatte, obwohl wir von dieser Rarität nichts wußten?

Aber da ist nun Stockholm mit seinen Hafenbuchten inmitten der Stadt und seinen Hochhäusern. Und weil das Nationalmuseum am Wege liegt und gerade eine Ausstellung „Höjdpunkter i norsk konst“ ankündigt, sei ein bißchen Station gemacht.

Noch immer ist der repräsentativste Saal gleich gegenüber der prächtigen Treppe im ersten Stock mit mittelmäßiger schwedischer Malerei bestückt, während in den übrigen, auch nicht schlechten Räumen Wunder der europäischen Kunst hängen. Und die Sonderstellung der „Höhepunkte der nordischen Kunst“ ändert den alten Eindruck nicht: Es sind die Dänen und noch viel mehr die Norweger (Dahl, Krohg, Munch), die in der neueren skandinavischen Malerei eine Rolle spielen. Was hier die Schweden beitrugen, ist sympathisches Mittelmaß, über das wohl noch am ehesten Eugen, der „Malerprinz“, ein Onkel des heute regierenden Königs, herausragt.

Aber das Kunstgewerbe hat in Schweden hervorragende Leistungen erzielt, und die königliche Familie beweist dabei mehr als Gönnerschaft. Denn Prinzessin Desirée als Weberin und besonders Sigvard Bernadotte als Silberschmied und „Industrial Designer“ haben über die Grenzen ihrer Heimat hinaus. Anerkennung gefunden. Dabei hat das moderne Kunstgewerbe einen sicheren ästhetischen Grund: Ob Teppiche, Schmiedearbeiten in allerlei Metallen, ob Keramiken, Holzschnitzereien, Gläser – viele dieser Produkte gehen auf Formen zurück, die vor Jahrhunderten draußen, in den schwedischen Weiten entstanden sind. Kurzum, im Erdgeschoß des Museums, wo altes Gebrauchsgut und modernes Kunstgewerbe ausgestellt sind, kommt man sicherlich einem schwedischen Geheimnis näher: Die Schweden, die sich völlig unsentimental dem Heute und der Zukunft verschrieben haben, sind dennoch ihrer Vergangenheit nicht entrückt. Und es scheint auch in der so intensiven Großstadt Stockholm noch Landluft zu wehen. Jedenfalls weiten sich mir die Lungen, als ich ins Freie trete; so frisch und sauber ist der kalte Wintertag. Und es fällt mir ein, daß Stockholm nördlich von Danzig liegt.

Der Jugendfreund, mit dem ich einst das Land durchstreifte er studierte damals auf der TH in Berlin – wohnt noch in Stockholm, grauhaarig nun. Und wir sitzen im bequemen Ledersofa, wie die Schweden es lieben. Dabei bleibt das „Weißt du noch?“ nicht aus.