Boehringer Mannheim hat ein neues Rezept für die Zukunft

Von Hans-Joachim Deckert

Sie waren die ersten, die um die Jahrhundertwende synthetisches Kokain und Koffein herausbrachten und die letzten, die in den Wirren unserer Zeit unter Lebensgefahr im Kongo Chinarindenbäume pflanzten. Sie haben einen kleinen Weltkonzern mit 25 Tochterfirmen aufgebaut und darüber ihre Jahrhundertfeier fast vergessen. Sie sind so rasch gewachsen, daß sie versäumten, rechtzeitig Büroräume zu bauen. Das fiel ihnen ein, als sie einen Leiter der Rechtsabteilung einkauften und keinen Platz für seinen Schreibtisch hatten. Sie sind meist von zerstreuter Emsigkeit, niemals laut, aber manchmal vorlaut: die Boehringers in Mannheim.

Dabei gibt es in der Familienfirma längst keinen Boehringer mehr. Statt dessen gibt es die Nachkommen des Dr. Friedrich A. Engelhorn. Der Sohn des BASF-Gründers kam als Teilhaber in die Firma und sorgte schließlich dafür, daß sich die Familie endgültig in einen Mannheimer und einen Ingelheimer Zweig teilte.

Die Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, ist heute eine harte, ohne alle Sentimentalität registrierte Konkurrenz. Ihretwegen brachten die Mannheimer ihren altväterlichen Firmennamen C. F. Boehringer & Soehne GmbH auf exportfähige Stromlinienform: Boehringer Mannheim GmbH – mit Betonung des Ortsnamens, der den Zusatz „am Rhein“ nicht braucht, weil die rheinische Romantik mit ihren Mythen, ihrem Katholizismus und ihrer Leichtlebigkeit hier nie zu Hause war. Für Mannheim war der Fluß immer nur ein Verkehrsweg und nie eine Legende gewesen.

Der Industrievorort Waldhof bot im vorigen Jahrhundert billiges Gelände, für dessen Umfang die Nachfahren heute dem alten C. F. Boehringer sehr dankbar sind. Freilich hat auch „der Waldhof“ mittlerweile seine eigene Industriegeschichte. Es läßt sich darüber streiten, ob der nach ihm benannte Fußballklub oder der gleichfalls gestutzte Lorbeer der (beharrlich mit drei f geschriebenen) Zellstofffabrik mehr für den Ruf dieses Stadtbezirks getan hat. Aber es wäre auch verkehrt, die Leute von Boehringer als „Waldhöfer“ zu lokalisieren. Sie haben keine Eignung zu Lokalgrößen.

Wachstum vor Dividende