Indiskretionen verschärfen den Streit um die Notenbank

Von Hartwig Meyer

Karl Schiller und Franz Josef Strauß kennen sicherlich das geflügelte Wort: „The Bank of England is my creature“ – Die Bank von England ist mein Werkzeug. Geprägt hat es der zweite sozialistische Schatzkanzler nach dem Kriege, Sir Stafford Cripps.

In den Ohren der deutschen Minister muß es wie Musik klingen. Beide haben Grund, auch den Schriftsteller und heutigen Schatfckanzler Roy Jenkins zu beneiden. Nicht um seine undankbare Aufgabe, den britischen Wirtschaftskarren wieder flottzumachen, sondern um seine Machtfülle. In Downing Street Nr. 11, eine Tür neben Premierminister Wilson, hält Jenkins alle Fäden zusammen, die an Englands Wirtschaft, Finanzen und Währung geknüpft sind.

Schon früher war der Kanzler neben dem Premier die einflußreichste Figur im britischen Kabinett. 1946 wurde sein Einfluß noch größer, als die „ehrwürdige Lady“ aus der Threadneedle Street – wie die Bank of England auch genannt wird – verstaatlicht und nach außen zu einem Anhängsel des Schatzamtes degradiert wurde. Seitdem lebt der Gouverneur der fast 300 Jahre alten Bank der Banken wenigstens äußerlich von des Schatzkanzlers Gnaden.

Bei uns müssen sich Schiller und Strauß nicht nur die Ressorts Wirtschaft und Finanzen teilen. Obendrein müssen sie sich mit einem oft unbequemen und durch Gesetz unabhängigen Partner arrangieren, mit der Bundesbank. Beide halten diese Gewaltenteilung für antiquiert. Mit begehrlichem Blick auf England halten sie mit ihrer Meinung kaum noch zurück. Auch sie wollen eine Bundesbank von ihren oder von Bonns Gnaden.

Ihr „Opfer“ ist Karl Blessing, dem die Stabilität der Mark mehr am Herzen liegt als ständige Vollbeschäftigung und wirtschaftliches Wachstum. Schiller möchte eine andere Reihenfolge: Zuerst Wachstum und Vollbeschäftigung und dann eine stabile Mark. Schiller hat einen neuen Stil in der Wirtschaftspolitik eingeführt, den es in der Bundesrepublik bisher noch nicht gegeben hat, die New Economics, mit denen allen Konjunkturschwankungen der Kampf angesagt werden soll.