Stuttgart

Johannes Weygand, 40 Jahre alt, evangelischer Pfarrer in der 1800-Seelen-Gemeinde Kieselbronn im Kreis Pforzheim, hält es mit Luther: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“ Er erklärte von der Kirchenkanzel herunter, daß er in Zukunft die Kinder in seiner Gemeinde nicht mehr taufen könne, auch nicht sein eigenes.

Der Effekt: lautes Entsetzen. Der Kirchengemeinderat ist empört, er lehnt jede weitere Zusammenarbeit mit dem Nonkonformisten ab. Und dies, obwohl derselbe Gemeinderat denselben Pfarrer 1966 noch wärmstens gepriesen hatte. Dies war am 8. August 1966 dem lieben Bruder Weygand sogar eigens vom Oberkirchenrat bestätigt worden: „Die Beurteilung Ihrer Arbeit von Seiten Ihrer Kirchenältesten hat so viel Erfreuliches festgestellt, daß wir Ihnen ein Wort der Mitfreude und des herzlichen Dankes sagen möchten, nicht nur Ihnen, sondern auch Ihrer lieben Frau, die an Ihrer Seite mithilft.“

Auf dieses Hosianna folgte nun das „Kreuziget ihn!“ Der badische Landeskirchenrat hat ein Verfahren zur vorläufigen Zurruhesetzung eingeleitet. Begründung: Weygand widerspreche dem kirchlichen Verständnis des Abendmahls, verändere eigenmächtig die Ordnung der Konfirmation und setze sich über Beschlüsse seines Kirchengemeinderates hinweg. War ihm 1966 bestätigt worden, daß er durch seine moderne, aufgelockerte Form dem modernen Menschen in klarer Weise die Botschaft und den Dienst der Kirche vermittle, daß seine Predigten „christozentrisch“ seien und daß sie die Moralisierung der Paränese vermieden, so wurde ihm zwei Jahre danach kurz und bündig mitgeteilt, die Gemeinde lehne ihn mit überwiegender Mehrheit ab und fordere seine Abberufung.

Pfarrer Weygand aber, von der Rechtschaffenheit seines Verhaltens überzeugt, bekannte sich mit ausführlicher Begründung zu seinem Tun: „Ich habe die Bekenntnisse und Ordnungen der Großkirchen durchbrechen müssen, weil ich sie im Widerspruch zum Evangelium fand.“ Und er argumentierte mit der Bibel gegen die, welche ihn kraft Bibel verdammen wollen: „Heute, wenn ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, etwa indem ihr mit eurem Gehorsam seiner Stimme gegenüber Zuwartet, bis ein menschliches Gremium seine Zustimmung gibt dazu, daß ihr Gott gehorsam werdet.“ Für was die Bibel nicht alles gut ist...

Weygand ist nach der Aussage des Beauftragten des evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe der erste Pfarrer innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands, der die Taufe ablehne. Der erste, der sie in England, abgelehnt hat, Reverend Christopher Wansey, tröstete den deutschen Erstling: „Ich bin der einzige Priester der Kirche von England, der diese Entscheidung traf, obwohl sehr viele da sind, die froh wären, die Säuglingstaufe aufgeben zu können; aber sie warten auf Erlaubnis.“ Immerhin durfte Reverend Wansey sein Amt beibehalten.

Was Weygand droht, ist noch nicht abzusehen. Immerhin erklärte sein Landesbischof, der ehemalige Heidelberger Theologieprofessor Heidland in Karlsruhe, es sei grundsätzlich anzuerkennen, daß die Auffassung eines Pfarrers der Bibel einmal näher stehen könne als die kirchliche Ordnung und die reformatorischen Bekenntnisse. Deshalb will er die Argumente Weygands sorgfältig prüfen lassen; Wenn die christliche Erziehung eines Kindes nicht gewährleistet sei, so will der Bischof den Aufschub der Taufe sogar für zulässig ansehen. Dies aber ist bei Weygands eigenem Kind gewiß nicht der Fall.