Mit Hilfe eines von Dr. Volker Neuhoff am Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen entwickelten Verfahrens zur Isolierung und Analyse kleinster Mengen von Protein kann man jetzt Substanzproben von einigen milliardstel Gramm biochemisch erfassen.

Diese neue Methode, genannt „Mikro-Disc-Elektrophorese“, stellt eine bedeutende Verfeinerung herkömmlicher Trennverfahren dar und wird im Prinzip folgendermaßen durchgeführt: Man beschickt ein Kapillarröhrchen von 3 bis 5 cm Länge und 0,2 bis 0,5 mm Durchmesser zu etwa zwei Dritteln mit einem Gel aus Polyacrylamid. Nachdem dieses erstarrt ist, wird mit winzigen Mengen Salzlösung und Bruchteilen eines Milliliters der zu analysierenden Lösung, beispielsweise einem Gemisch verschiedener Proteine, aufgefüllt. Legt man nun eine elektrische Spannung an, indem man beide Enden der Kapillare mit feinen Elektroden versieht, so erfolgt eine Auftrennung des Gemisches, in einzelne reine Fraktionen nach zwei Kriterien: Proteinmoleküle wandern im elektrischen Feld desto schneller, je stärker sie geladen sind, je höher also ihr jeweiliger Gehalt an geladenen Aminosäuren ist; außerdem können kleinere Moleküle in dem feinen dreidimensionalen Netzwerk des Polyacrylamidgels leichter und somit rascher vorankommen als große. Auf Grund dieser beiden Trenneffekte bilden sich im Laufe der Wanderungen durch das Gel einzelne Zonen, die jeweils ein bestimmtes Protein rein enthalten.

Mit einem chemischen Trick kann man die Auftrennung sogar mit bloßem Auge beobachten. Wird nämlich der Proteinlösung ein organischer Farbstoff (Bromphenolblau) zugesetzt, bindet sich dieser locker an die Proteinmoleküle und wandert mit ihnen zusammen. Die einzelnen Fraktionen sind dann als blaue Zonen im farblosen Gel zu erkennen, und man kann durch Messung des jeweiligen Farbstoffgehalts sogar den entsprechenden Gehalt an Protein bestimmen. Weiter kann man den Gelpfropfen mittels Wasserdruck vorsichtig aus der Kapillare pressen, mit einer Rasierklinge die einzelnen Abschnitte ausschneiden und getrennt untersuchen.

Die Vorteile dieses neuen Verfahrens liegen auf der Hand: es läßt sich innerhalb weniger Minuten durchführen, und man kann jetzt mit ungeheuer kleinen Substanzmengen – ein Milligramm reicht für 10 000 Elektrophoresen – operieren. Einer bisher unmöglichen individuellen biochemischen Analyse kleinster Objekte wie etwa Einzelzellen steht mithin nichts mehr im Wege. T. N.