Kriegsschiffe in 5000 Jahren

Krieg, Handel und Piraterie, jahrtausendelang waren sie dreieinig. Und nicht Orkan oder Skorbut, nicht arktisches Eis oder Korallenriffe waren die ärgsten Feinde des Seefahrers; sein gefährlicher Gegner war der Mensch. Ein Segel am Horizont war ein Signal, das eigene Schiff klar zum Gefecht zu machen. Der Fremde war im Zweifel stets ein Feind. Schiffe wurden schließlich die mächtigsten Kriegsmaschinen überhaupt, schwimmende Festungen, schwimmende Flugplätze. Sie wurden Zeugnisse einer imponierenden Technik. Schrecklich und schön anzusehen, Paradestücke eines modernen Mars, die gepanzerte Faust des Imperialismus. Ein internationales Team von Experten, an der Spitze Donald Macintyre und Basil W. Bathe, hat jetzt einen einzigartigen Text-Bild-Band über „Kriegsschiffe in 5000 Jahren“ herausgegeben, erschienen im Verlag Delius Klasing & Co., Bielefeld. Diesem Buch, 288 Seiten, 25 Farbreproduktionen, 310 Photos und Zeichnungen, 88 DM (in Luxuskassette 98 DM), sind die Abbildungen auf dieser Seite entnommen. (Sie lassen die hervorragende Druckqualität der Bilder nur ahnen.) Es ist ein Band, der trotz seines kriegerischen Sujets nichts Militaristisches an sich hat. Es ist eines der überhaupt schönsten Sachbücher, die in diesem Jahr erschienen sind, und speziell über Kriegsschiffe ist es das beste. A. R.