Ein amerikanischer Verkehrspsychologe wirft seiner Regierung vor. daß sie jährlich ein paar hundert Millionen Mark umsonst ausgäbe. Die Regierung subventioniert den Fahrunterricht an amerikanischen Oberschulen in der Überzeugung, damit die Zahl der Autounfälle Jugendlicher zu verringern. Der Psychologe untersuchte Tausende von Verkehrsunfällen und fand keinerlei Bestätigung für diese Annahme. Etwas anderes aber zeigte sich deutlich: Jugendliche aus ärmeren Familien und Kinder ungebildeter Eltern sind unter den Jugendlichen am häufigsten an Unfällen beteiligt.