Wer Angebot und Nachfrage am freien Markt auspendeln lassen will, muß dafür sorgen, daß die Chance besteht, bei starker Nachfrage das Angebot zu vergrößern. Das ist bei Altbau-Mietwohnungen zweifellos nicht der Fall. Sie zählen vielmehr zu einer im „Aussterben“ begriffenen Wohnungskategorie; denn es werden ihrer automatisch von Jahr zu Jahr weniger. Überdies sind sie in ihrer Mehrzahl als „Niedrigpreis-Wohnungen“ ohnehin Sonderfälle.

In Hamburg und München soll die Mietpreisbindung für Altbauten nach dem Willen des Kommunalpolitischen Ausschusses des Bundestages auch weiterhin gelten, obgleich die nord- und die süddeutsche Metropole zum 1. Januar nächsten Jahres „weiße Kreise“ werden sollen. Wenn das Plenum des Bundestags zustimmt, wird die Mietpreisbindung bis zum 31. Dezember 1970 verlängert. Dann dürften bis dahin die Altbaumieten um nicht mehr als zwanzig Prozent erhöht werden.

Um diese zwanzig Prozent führt wohl kein Weg herum. Auch für sogenannte Hausumlagen dürfen künftig höhere Pauschalen berechnet werden. Was aber geschieht mit jenen nicht wenigen Mietern, die bereits vor Wochen ihren Hauswirten schriftlich erklärten, sie seien mit Mieterhöhungen um – sagen wir – vierzig Prozent einverstanden?

Für sie gibt es einen Trost: diese Vereinbarungen sind – wenn die verlängerte Mietpreisbindung Gesetz wird – unwirksam. ihz