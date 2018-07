Tropenparadies Ceylon. Flugreise mit Athena-Reisen (Hamburg) nach Ceylon, Indien und Nepal. 17 Tage Badeferien auf Ceylon: 1295 Mark. Kombination mit Ceylon-Rundfahrt oder Südindien-Rundfahrt möglich.

Jugendtreffen im Schnee. Deutsch-französische Jugendbegegnungen in den Wintersportorten Gourette und Valloire in Frankreich. Drei Reisen im März und April 1969. Dauer 12 bis 16 Tage. Preis: 226 bis 342 Mark (ab Saarbrücken). Buchung bei Jugendferienwerk, Saarbrücken.

Billiger Winter in Igls und Innsbruck. Verbilligte Pauschalaufenthalte in den österreichischen Wintersportzentren. Igls: (6. 1. bis 3. 3. 69) sechs Tage Aufenthalt mit Vollpension von 104 bis 150 Mark. Innsbruck: (1. 12. 68 bis 10. 4. 69) sechs Tage mit Halbpension von 52 bis 85 Mark.

Ballett in Moskau. Flugreisen bei Transeuropa zu den Ballett- und Theaterfestspielen in Moskau (28. 12. 68 bis 6. 1. 69 und 28. 12. 68 bis 2. 1. 69). Ab Berlin und mit Unterbringung in Hotels der 1. Klasse oder Touristenklasse. Preise von 620 bis 880 Mark.