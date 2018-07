Von Dietrich Strothmann

Jerusalem, Ende November

Es ist ironisch gemeint, und es stimmt doch, was die israelischen Studenten abends in ihrem Bar-Barim-Club singen: "Wenn wir Spazierengehen, sind wir zu dritt – du und ich und der nächste Krieg." Es ist der Text des Spitzenschlagers einer Antikriegsrevue, die den Rummel um den Waffengang vom letzten Juni aufs Korn nimmt, die Kriegskitschindustrie mit dem Wust an Büchern, Filmen, Photos und Schallplatten. Die Revue der selbstkritischen Studenten soll ein kabarettistischer Spaß sein – und markiert, achtzehn Monate nach jenem schnellen und leichten Sieg der Israelis über die Araber, eine ernste Gefahr: Israel und seine Feinde und der nächste Krieg.

Er kommt bestimmt, fürchtet heute schon fast jeder Israeli, der Offizier wie der Hotelier, der Schwarzmaler wie der nüchterne Intellektuelle. Nur wissen sie alle nicht, wann er kommt. Die einen rechnen schon mit dem nächsten Frühjahr – weil Nasser ein Ventil für seine ungeduldige Armee braucht und Hussein die palästinensischen "Freiheitskämpfer" länger nicht unter Kontrolle halten kann –; die anderen erwarten ihn für 1970 – weil Nassers Soldaten dann für die sowjetischen Düsenjäger vom Typ MIG 23 trainiert sind und die Araber samt ihren Schutzherren im Kreml wissen, wie sich Amerikas neuer Präsident Nixon verhalten wird. Der nahöstliche Frieden ist so zu einer Fata Morgana geworden.

Die Enttäuschung über diese Niederlage nach ihrem spektakulären Sieg ist unter den Israelis groß, und sie breitet sich immer mehr aus. Den Junikrieg wollten sie nicht, aber sie gewannen ihn. Den Frieden verlangen sie, doch er wird ihnen nicht gewährt. Und auch diese Einsichten wachsen unter den Juden: Mit Gewalt kann Israel den Frieden nicht erobern; durch einen neuen Krieg kann es nicht noch mehr hinzugewinnen. So sind die Fronten zwischen Juden und Arabern starrer denn je zuvor, so erscheint die Aussicht auf einen Ausgleich nur noch als pure Illusion.

Die Ungewißheit über die Zukunft Israels mitten im Meer arabischer Feindschaft führt bei den Israelis auch zur Unsicherheit über die richtige Politik für die Gegenwart. So kommt es, daß die Juden zum erstenmal nach zwanzig Jahren, nach der Gründung ihres Staates, öffentlich und in allem Freimut darüber in Streit geraten, welche Politik die Regierung gegenüber den Arabern betreiben soll. Es ist dies eine scharfe Auseinandersetzung, die das Jerusalemer Kabinett wie nie zuvor in die "Tauben" und die "Falken" gespalten hat. Es ist auch ein Kampf, der schon jetzt um die, Wahl des nächsten Ministerpräsidenten geführt wird, ganz und gar schonungslos.

Dabei geht es vor allem um drei Fragen: