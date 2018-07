Von Werner Höfer

Wer diskutieren, demonstrieren, agitieren will, braucht nicht auf die Straße zu gehen, auf Barrikaden zu steigen, Säle zu stürmen. Er kann sich auch, wo die Verhältnisse es zulassen, in den Blätterwald verlaufen: Er kann – zahlbar nach den Sätzen des Blattes – im Inseratenteil sagen, was er zu sagen hat. So wird die Zeitung zum Plakat, der Anzeigenteil zur Litfaßsäule.

Dieses Beispiel, in angelsächsischen Publikationsorganen gut und gern, bei großen wie kleinen Anlässen, von einzelnen oder Gruppen praktiziert, beginnt auch hierzulande Nachahmer zu finden. So war in der letzten Ausgabe der ZEIT in einer eng und fett gedruckten Anzeigendoppelspalte zu lesen, auf welche Gedanken deutsche Intellektuelle kommen, wenn sie über die „Ereignisse in der Tschechoslowakei“ im Zusammenhang mit der Politik der Bundesrepublik reflektieren.

Eine Versammlung respektabler Namen, von A wie Abendroth bis Z wie Zwerenz, findet sich unter dieser „Erklärung zur politischen Situation in Mitteleuropa“. Aus Respekt vor den „Unterschriftstellern“ soll unterstellt werden, daß jeder von ihnen gelesen und verstanden hat, was von ihm unterzeichnet wurde. Diese Unterstellung fällt leicht, wenn die guten Intentionen und edlen Emotionen der hier beteiligten Dichter und Denker zu bewerten sind; sie fällt schwerer, wenn es um die Bewertung ihrer Informationen geht, weil nicht jeder poetisch oder akademisch Tätige, so leidenschaftlich sein Interesse und so entschieden sein Engagement sein mögen, über Einsichten verfügen kann, deren Authentizität einen Vergleich mit der Intensität seiner Absichten aushält.

Was jedoch Intellektuelle in irgendeinem Teil der Welt zu Papier bringen, findet unter den Intellektuellen in jedem anderen Teil der Welt kritisch interessierte Leser, erst recht, wenn die Verfasser Deutsche und die Leser Tschechen (oder Slowaken) sind wie Ludvik Vesely, der zuletzt stellvertretender Chefredakteur von „Literarny Listy“ war und nun – zeitweise und umständehalber – außerhalb seines Landes lebt, freilich keineswegs als Emigrierter oder Exilierter.

Was die Kollegen in ihrer Deklaration aussprechen, sei, mit den Augen eines gründlichen Kenners der Prager und eines flüchtigen Beobachters der Bonner Verhältnisse gelesen, im großen und ganzen zutreffend. Ein gründlicher Kenner der Bonner und ein flüchtiger Beobachter der Prager Verhältnisse möchte jedoch Genaueres erfahren über die zentrale Passage, in der Bonn praktisch eine Mitschuld zugeschrieben wird an der Entwicklung in Prag. Ludvik Vesely wird gebeten, noch einmal den Kernsatz zu überlesen und zu überdenken:

„Da auch die Große Koalition die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges nicht anerkennen wollte und den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik nicht aufgab, mußten diplomatische Fühler zu Rumänien und zur ČSSR als eine Politik der ‚Zersetzung des sozialistischen Lagers’, der Isolierung der DDR, des verdeckten politischen Angriffs auf die UdSSR erscheinen. Insofern hat die Regierungspolitik der Bundesrepublik zu jener Situation mit beigetragen, in der die Sowjetunion zur Intervention in der ČSSR schritt.“