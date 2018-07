Eine sowjetische Publikation, die Fragen offenläßt

Von Andreas Hillgruber

Lew Besymenski: „Sonderakte ‚Barbarossa‘. Dokumente, Darstellung, Deutung.“ Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1968; 352 Seiten, 24,– DM.

Der sowjetische Publizist Lew Besymenski, Mitherausgeber der in Moskau erscheinenden internationalen Zeitschrift „Die neue Zeit“, ist den Lesern der ZEIT kein Unbekannter. Vor etwa einem halben Jahr veröffentlichte er eine Reihe von Zeugenaussagen und medizinischen Protokollen aus den ersten Maitagen 1945, die endlich (nachdem diese Dokumente von sowjetischer Seite 23 Jahre lang zurückgehalten worden waren) exakte Aufschlüsse über den Tod Hitlers und Goebbels’ gaben. Diese Dokumentation ist inzwischen in erweiterter Form als Paperback erschienen („Der Tod des Adolf Hitler.“ Christian Wegner Verlag, Hamburg).

Der ersten Veröffentlichung in der Bundesrepublik hat Besymenski sehr schnell ein zweites, erheblich Umfangreicheres Werk folgen lassen. Es umspannt ein großes Thema, das für das deutsch-sowjetische Verhältnis in der Gegenwart wie für die Zukunft schlechthin entscheidend ist: die weitverzweigte Vorgeschichte des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion, präziser: des rassenideologischen Ausrottungs- und Vernichtungskrieges der auf Befehl Hitlers am 22. Juni 1941 begann, zu einem beispiellosen vierjährigen erbitterten Ringen zwischen Bug und Wolga und zwischen Wolga und Elbe führte; weit über 20 Millionen Opfer auf sowjetischer und deutscher Seite forderte und erst am 9. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation des dritten Reiches“ sein Ende fand.

Die erste speziell für westdeutsche Leser verfaßte sowjetische Darstellung zu diesem bedeutenden Thema sollte die Aufmerksamkeit eines breiten Leserkreises erregen. Es ist jedoch zu befürchten, daß in diesem Falle nicht nur die zwei unterschiedlich starken „traditionellen“ Gruppen von Lesern sowjetischer Publikationen enttäuscht sein werden (diejenigen, die den Inhalt zwar zur Kenntnis nehmen, ihn aber in Bausch und Bogen abzulehnen pflegen, und diejenigen, die die Aussagen naiv-unkritisch in sich aufnehmen), sondern auch die gleichsam „neutrale“ Lesergruppe, die – vom Thema angeregt zu lesen beginnt Und in der Langeweile, der ersten 160 Seilen dieser Kompilation steckenbleibt, auf denen in erermüdender Breite die Protokolle der britischfranzösisch-sowjetischen Militärverhandlungen in Moskau vom 12. bis 21. August 1939 wiedergegeben und interpretiert werden. Das Buch ist – um es vorweg zu sagen – einfach schlecht komponiert und offensichtlich überstürzt herausgebracht worden.

Besymenski ist – wie er selbst im Vorwort sagt – „kein Historiker von Beruf, kein Professor“. Daher sollen hier seine Thesen auch weniger fachlicher Einzelkritik unterworfen, soll seine Darstellung nicht detailliert unter die Lupe genommen werden (obwohl zahlreiche Fehler und Unscharfen dazu einladen) und soll auch auf die zum Teil arg vergröbernde Polemik nicht eingegangen werden. Vielmehr soll zunächst einfach gesagt werden, was im großen (unter Verzicht auf Nuancierungen) richtig ist an den Aussagen des sowjetischen Autors.