Genaugenommen ist es nicht richtig, daß ich gegen die Mitbestimmung bin. Im Gegenteil: Es ist meine Überzeugung, daß der Mensch, in der Wirtschaft eines freien Landes nicht bloßes Objekt des wirtschaftlichen Geschehens sein darf, sondern teilhaben soll an der Gestaltung der wirtschaftlichen Dinge. Die große und entscheidende Frage ist aber: Welches ist das richtige Maß und die richtige Form der Mitbestimmung?

Drei Grundmodelle stehen zur Diskussion: Die Mitbestimmung nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BVG), die Montan-Mitbestimmung und das sogenannte Drei-Bänke-System.

Mit der Gestaltung des betrieblichen Geschehens nach den Grundsätzen des BVG und mit der in diesen Gesetz enthaltenen Mitbestimmungsregelung kann ich mich voll und ganz identifizieren. Es handelt sich dabei um das Fortschrittlichste, was es auf dem Gebiet in der ganzen Welt gibt, hier ist dasjenige Maß von Mitbestimmung verwirklicht, das man verwirklichen kann, ohne die Grundlagen unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung – Marktwirtschaft, Eigentumsordnung und Tarifautonomie – zu gefährden. Die beiden anderen zur Diskussion stehenden Modelle – Montan-Mitbestimmung Und Drei-Bänke-System lehne ich deshalb ab, weil sie mit eben dieser, Grundsätzen unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung schlechthin unvereinbar sind.

Zunächst einige Worte zur Montan-Mitbestimmung. Was spricht gegen sie? Nutznießer einer Ausdehnung der Montan-Mitbestimmung wäre nicht der einzelne Arbeitnehmer, verbessert würde nicht seine menschliche Situation am Arbeitsplatz, verstärkt würde nicht sein Einfluß auf die Bestellung der Unternehmensorgane; Nutznießer dieser Ausdehnung wären ausschließlich die Gewerkschaften, deren ohnehin sehr große Macht in unserem Wirtschaftssystem dadurch ins Ungemessene wachsen würde. Eine Syndikalisierung unserer Wirtschaft und in deren Gefolge tiefgreifende Strukturveränderungen, auch in unserem staatlichen Leben, wären, die unvermeidbaren Folgen.

Daß es den Gewerkschaften nicht um den arbeitenden Menschen, sondern um die Macht geht, haben sie klar dadurch zu erkennen gegeben, daß sie die Ausdehnung der Montan-Mitbestimmung „nur“ auf die 400 Großunternehmen fordern, deren Namen sie in einer Liste veröffentlicht haben. Wenn dieser Forderung ein menschliches Anliegen zugrunde läge, so wäre nicht einzusehen, warum dieses menschliche Anliegen in allen übrigen Bereichen der Wirtschaft unbeachtet sein soll.

Was würde es bedeuten, wenn das System der Montan-Mitbestimmung auf die 400 sogenannten Großunternehmen ausgedehnt würde? Die einzelnen Arbeitnehmer würden den ihnen nach dem BVG zustehenden Einfluß darauf verlieren, wer ihre Interessen im Aufsichtsrat einer Kapitalgesellschaft vertritt; sie würden nicht mehr, wie heute nach dem BVG, die Belegschaftsvertreter im Aufsichtsrat in allgemeiner, gleicher, direkter und geheimer Wahl wählen; die Arbeitnehmervertreter würden vielmehr von den Gewerkschaften im Benehmen mit dem Betriebsrat benannt, wobei der Einfluß der Gewerkschaften auf die Besetzung des Aufsichtsrats sicher stärker sein würde als der des Betriebsrates.

Ferner müßte dem Vorstand jedes der 400 sogenannten Großunternehmen ein Arbeitsdirektor angehören, der nicht gegen die Stimmen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gewählt und nicht ohne deren Stimmen abberufen werden kann. Dieser Arbeitsdirektor wäre also in seiner Existenz als Vorstandsmitglied völlig von der Arbeitnehmerseite abhängig. Eine seiner Hauptfunktionen läge aber darin, als Vorstandsmitglied das Unternehmen gerade in denjenigen Fragen, insbesondere der Tarifpolitik, zu vertreten, bei denen unvermeidlicherweise manchmal die Interessen des Unternehmens und die Interessen der durch die Gewerkschaften repräsentierten Arbeitnehmerschaft kollidieren. Die Institution des Arbeitsdirektors ist unvereinbar mit dem System der Tarifautonomie, das seinerseits einen wesentlichen Bestandteil unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung darstellt.