Von Walter Urst

In der vorigen Woche meldete die Nachrichtenagentur TASS, im russischen Forschungszentrum Serpuchow sei der Versuch fehlgeschlagen, mit dem größten Hochenergiebeschleuniger der Welt „Quarks“ zu erzeugen. Diese Meldung hat viele Physiker enttäuscht. Denn ihre Hoffnung, eine Reihe fundamentaler Fragen der Elementarteilchenphysik mit einem Schlage beantworten zu können, ist wieder einmal – und diesmal besonders schmerzlich – zunichte gemacht worden.

Vor vierzig Jahren sah es so aus, als bestünde die Welt im Allerkleinsten nur aus Protonen, Neutronen und Elektronen. Den Aufbau der Materie beschrieb das Atommodell von Niels Bohr und Ernst Rutherford: Der Atomkern aus Protonen und Neutronen wird von Elektronen umkreist ähnlich wie die Planeten in ihren Bahnen um die Sonne laufen.

Heute stehen die Psysiker vor dem verwirrenden Befund, daß neben den genannten drei Elementarteilchen mehr als 150 weitere Teilchen am Aufbau der Materie beteiligt sind. Zudem hat die Forschung in den letzten zwanzig Jahren eine kaum noch zu überblickende Vielzahl bislang keineswegs vollständig verstandener Eigenschaften der Elementarteilchen selbst und ihres Wechselspiels miteinander zutage gefördert.

Wurde noch vor wenigen Jahren jedes neu entdeckte Elementarteilchen euphorisch begrüßt, so ist es heute eine der großen Sorgen der Physiker, Ordnung in den „Zoo“ dieser Objekte zu bringen. Das aber bereitet erhebliche Schwierigkeiten. Denn in einer solchen ordnenden Theorie müssen zum Beispiel sowohl Teilchen berücksichtigt werden, die kein Gewicht haben, also masselos sind, als auch solche, die einige tausendmal so schwer sind wie das Elektron. Daneben gilt es, gleichzeitig Teilchen zu beschreiben, von denen die der einen Sorte unendlich lang leben, während andere nach dem zehntausendsten Teil des milliardsten Teils einer milliardstel Sekunde in andere Elementarteilchen zerfallen.

Weit größere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn diese Theorie auch noch die Wechselwirkungen der Elementarteilchen miteinander beschreiben soll. Bei diesen Wechselwirkungen spielen vier sehr unterschiedliche Kräfte eine Rolle.

Nur eine von ihnen, die elektromagnetische Kraft, ist in den kosmischen und in den subatomaren Bereichen erforscht und ausreichend bekannt. Die uns als Schwerkraft so vertraute Gravitation ist zwar schon von Isaac Newton mathematisch exakt beschrieben worden, doch wie sie von einem Ort im Raum zu einem anderen gelangt, weiß niemand genau. Allzu viel weiß man auch heute noch nicht über die dritte Kraft, der die sogenannten schwachen Wechselwirkungen unterliegen, die für den radioaktiven Zerfall vieler