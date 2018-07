Wieviel Marmor ist nicht verbraucht worden für Feigenblätter!

der armenische Schriftsteller Artur Kasarjan

Von Leipzig nach Stuttgart

Nach München, das sich Wolfgang Sawallisch von Wien loseiste, hat nun auch Stuttgart wieder einen musikalischen Chef, und es wird sich zeigen, wo der Intendant den vorteilhafteren Griff tat: Vom 1. Januar 1970 an wird der Tscheche Vaclav Neumann auf dem seit Ferdinand Leitners Abgang vakanten Stuhl eines Generalmusikdirektors der Württembergischen Staatsoper sitzen. Neumann stammt aus Prag und ist 48 Jahre alt. Er begann als Bratscher, half das heute weltberühmte Smetana-Quartett begründen, war Dirigent in Karlsbad, Brünn, Prag und Dresden, von 1956 bis 1960 an der Ostberliner Komischen Oper, seit 1964 Leiter der Leipziger Gewandhauskonzerte. Nach dem Überfall auf die Tschechoslowakei quittierte er den Dienst in der DDR. Carlos Kleiber, Kapellmeister in Stuttgart und für manchen der Kronprinz, hatte kein Interesse an einer mit Verwaltungsaufgaben gespickten Rolle. Er bleibt dem Hause „für besondere Aufgaben“ zur Verfügung.

Erotik verschoben

Die Graphik-, Gemälde- und Skulpturen-Sammlung von Dr. Eberhard und Phyllis Kronhausen, die unter dem Titel „Erotic Art“ im vergangenen Sommer in Schweden und Dänemark gezeigt wurde, wird nicht, wie zunächst angekündigt, im Dezember in Hamburg zu sehen sein. Wie Karsten Lucas, der Geschäftsführer vom Kunsthaus Hamburg, mitteilte, soll die Kronhausen-Kollektion, die eindeutig den Charakter einer persönlichen Sammlung trägt, durch weitere Exponate ergänzt werden, die zwar Anstoßnehmer auch nicht weniger zweideutig finden werden, die der Ausstellung aber einen wissenschaftlich dokumentarischen Rang garantieren sollen. Diese Vorbereitungsarbeiten, durch die man der Hamburger Staatsanwaltschaft das Nichteingreifen schmackhaft zu machen hofft, werden noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Der derzeit vorgesehene Ausstellungstermin ist Herbst 1969.

