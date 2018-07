Betrüger schöpfen ab

Seit Einführung der Überwachungsrichtlinien der EWG-Marktordnung im Oktober 1963 haben sich Betrüger rund 50 Millionen Mark an Barerstattungen und Abschöpfungen erschwindelt. Der süddeutsche Getreidefall ist mit einer Summe von 14,5 Millionen Mark einer der größten Betrugsfälle.

Nicht gescheitert

Die Entwicklung des britisch-französischen Überschallflugzeuges Concorde wird an der Kürzung des französischen Programms um 60 Millionen Francs nicht scheitern. Der erste Prototyp soll planmäßig im Januar nächsten Jahres zum ersten Probeflug starten.

Gegen Totalfusion

Das Bundeswirtschaftsministerium ist gegen eine Totalfusion in der deutschen Computerindustrie. Es soll jedoch vermieden werden, daß verschiedene Firmen gleichzeitig an Parallelentwicklungen arbeiten. In diesem Fall könnte die Bundesregierung dem Konkurrenzprodukt die Förderung mit öffentlichen Mitteln verweigern

