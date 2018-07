FÜR Verächter des subventionierten Stadttheaters, denen der Sinn nach Kulturrevolution steht, weil sie ja eigentlich das Theater lieben und nur von seiner gegenwärtigen Form frustriert sind –

„The Living Theatre – Paradise Now“, ein Bericht in Wort und Bild, Text von Erika Billeter, Photos von Dölf Preisig; Benteli Verlag, Bern; 140 S., 15 sfr (eine deutsche Lizenzausgabe soll im Februar 1969 im Scherz-Verlag, München, erscheinen).

ES ENTHÄLT als Einleitung eine gedrängte Darstellung der künstlerischen Grundidee des Living Theatre, sodann eine Reihe von Interviews mit verschiedenen Angehörigen des Ensembles, nebst einer Skizzierung der Prinzipien, auf denen das letzte Stück „Paradise Now“ beruht. Die Photos zeigen zum einen Teil den Alltag der Ensemblemitglieder und zum anderen Szenen aus „Paradise Now“, demonstrieren aber höchst anschaulich die Tatsache, daß es für das Living Theatre diese Trennung nicht gibt.

ES GEFÄLLT, weil es in erster Linie Informationen vermittelt und sich nicht, wie man es sonst von Diskussionen über das Living Theatre kennt, beim Für oder Wider festhakt. Derlei Diskussionen drehen sich üblicherweise um seine ungewöhnliche Art des Theaterspiels, die allerdings kaum noch etwas mit Theaterkunst im traditionellen Sinne zu tun hat. Der Unterschied ist nicht quantitativer, sondern qualitativer Art. Es gibt bei den Schauspielern des Living Theatre nicht mehr jene professionelle Schizophrenie, die den gewöhnlichen Mimen zwingt, tagsüber der Herr XY und abends irgendeine Figur der dramatischen Literatur zu sein oder diese wenigstens – mit dem Terminus Brechts – zu „zeigen“. Vielmehr ist ihr Spiel auf der Bühne eine bruch- und fast übergangslose Fortsetzung ihrer privaten Existenz. Die Grundlage solcher „Identität von Kunst und Leben“ ist das, was in diesem Buch in Übersetzung des englischen „Community“ als „Kommunität“ bezeichnet wird. Bei uns würde man „Kommune“ sagen. Es zeigt sich, daß diese Lebensform auch eine neue Auffassung vom Theater nach sich zog. Für Judith Malina (und alle übrigen Interviewten bestätigen dies) ist die „Kommunität“ die Voraussetzung für die Arbeit des Living Theatre. „Es interessiert uns nicht, ob einer ein guter Schauspieler ist. Es kommt allein auf seinen Charakter an, auf ein grundsätzlich künstlerisches Verhalten, ob er mit uns arbeiten kann – und das heißt in diesem Falle auch: ob er mit uns leben kann.“ Die beiden Autoren haben begriffen, daß dies der maßgebliche Punkt ist, und es gehört zu den Vorzügen des Buches, ihn nicht zu explizieren, sondern ihn schlicht in Wort Und Bild zu dokumentieren. Helmut Salzinger