Von Klaus Thiele-Dohrmann

In glanzvoll imitiertem Pulverschnee lagern Oberhemden, Pelze, Socken, Armbanduhren. „Europas schönste Einkaufsstraße“ erwartet glühbirnbaumbewehrt den Ansturm des vorweihnachtlichen Konsumentenheeres.

Auf die Frage, wie er sich zu einer möglichen Besetzung der Eingänge seines Kaufhauses durch Jugendliche stellen würde, erklärte der Generaldirektor behutsam: er fände das „nicht sehr korrekt“.

Anlaß zu dieser Frage eines Journalisten war eine Flugblatt-Aktion linksgerichteter Jugendgruppen, die dazu aufrief, angesichts des Hungers in vielen Ländern der Welt die allzu umfangreich werdenden Weihnachtseinkäufe im eigenen Land einzudämmen. Einzelne Gruppen erwägen, ob die Besetzung von Warenhauseingängen und ein „Geschenkboykott“ ein geeignetes Mittel sei, um die Leute „aufzurütteln und zum Nachdenken zu bringen“.

Seit dem Sommer ist Zürich vom Debattierfieber ergriffen. Jahrzehntelang unbeachtete Themen sind plötzlich derart in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gerückt, daß die Polizei aus ihrer nervösen Bereitschaftsstellung kaum mehr herauskommt und argwöhnische konservative Kreise bei allen größeren Veranstaltungen „Drahtzieher“ wittern. Der Schock, den die sommerlichen Differenzen zwischen Jugendlichen und der Polizei erzeugt haben, ist noch allenthalben spürbar.

Das anläßlich der Jugendunruhen ins Leben gerufene „Zürcher Manifest“ hat sich mittlerweile zu einem breiten Kontaktforum für Vertreter aller Meinungen, Richtungen und Gruppen entwickelt. Erste Amtshandlung der Arbeitsgemeinschaft nach den Juni-Krawallen war ein Zeugenaufruf gewesen, mit dem Ziel, zu den Ausschreitungen eine umfassende Dokumentation aufzubauen, die ein Gegengewicht zu einseitig die Polizei begünstigenden Presseberichten bilden sollte. Ergebnis des Aufrufes war eine „Dokumentation 1“ mit zahlreichen Zeugenberichten über grobe Mißhandlungen an einer Reihe von festgenommenen Demonstranten durch mehrere Polizisten im Keller des umstrittenen „Globus“ Gebäudes. Inzwischen hat der für die sommerliche Polizeiaktion verantwortliche Inspektor eine Disziplinaruntersuchung gegen sich selber beantragt.

Für den 16. und 17. November berief das „Zürcher Manifest“ eine Arbeitstagung mit anschließender Vollversammlung ein. Während in kleinen Gruppen eifrig über Themen wie „Polizei und Armee im Rechtsstaat“, „Repression in der Demokratie“, „Junge Generation in der autoritären Gesellschaft“ und „Alternativen in der Konkordanzdemokratie“ diskutiert wurde, litt die Vollversammlung unter Ermüdungserscheinungen und glich eher einem stark erweiterten Stammtisch. Um diesen Eindruck nicht zu festigen, wies am Schluß der Veranstaltung ein jugendlicher Sprecher auf die geplanten vorweihnachtlichen Demonstrationen hin und schloß mit der Versicherung: „Große Aktionen sind gewährleistet.“