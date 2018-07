Wer den Mut hatte, in die stürzenden Aktienkurse der vergangenen Woche hineinzukaufen, war Anfang dieser Woche schon in der Lage, seine Papiere mit einem kleinen Gewinn wieder zu verkaufen – trotz der damit verbundenen An- und Verkaufsspesen. Die Börsenschwäche war, wie vielfach vermutet wurde, markttechnisch und nicht strukturell bedingt. Angesichts des durch die Ersatzaufwertung veränderten Börsenklimas sahen sich einige Kreditinstitute veranlaßt, ihre Kundschaft zum Abbau vorhandener Kreditengagements auf Effekten aufzufordern, ohne zu ahnen, daß sie damit an der Düsseldorfer Börse eine Lawine ins Rollen bringen würden (Näheres dazu Seite 38 „Makler ließen Federn“), die schließlich nur durch ein Stützungskonsortium abgefangen werden konnte.

Im Zuge der daraus resultierenden Börsenschwäche erreichten einige namhafte Papiere neue Jahrestiefstkurse, darunter Aktien bedeutender Stahlkonzerne sowie der Maschinenbauindustrie, beides Branchen, die besonders heftig gegen die umsatzsteuerliche Exportbelastung opponiert und damit die Furcht der Anleger heraufbeschworen hatten. Inzwischen hat sich auch bei ihnen eine nüchterne Betrachtungsweise durchgesetzt. Wer zum falschen Zeitpunkt verkaufte, hat in einigen Papieren mehr als 10 Prozent zugesetzt. Angst kann an der Börse Geld kosten.

Auch die exportintensiven Automobilunternehmen haben sich wieder gefangen. Wenn die BMW-Aktie auch heute noch in der Nähe ihres Jahreshöchststandes operiert, dann geht dies auf die Überlegung zurück, daß es dem Münchener Unternehmen nicht schwerfallen wird, auf den Auslandsmärkten die vierprozentige Verteuerung im Preis durchzusetzen. Ähnliches gilt für Daimlers Pkw-Sektor. Denn wer draußen einen Mercedes fahren will, stört sich nicht an vier Prozent. Anders sieht es mit den Lastwagen von Daimler aus. Hier zählt weniger der „gute Stern“ als vielmehr der im Konkurrenzkampf ausgehandelte Preis.

Großen Kursschwankungen unterlag die VW-Aktie, weil bei ihr der Abbau der Düsseldorfer Hausse-Engagements eine wichtige Rolle spielte. Das Volkswagenwerk ist offensichtlich in der Lage, die Exportsteuer auf den US-Märkten in voller Höhe im Preis unterzubringen. In anderen Ländern wird das nicht überall möglich sein. Insgesamt ist auch für 1969 wieder ein gewinnbringendes Exportgeschäft zu erwarten. Weiterhin gilt: Die VW-Aktie ist das vom Ertrag her billigste deutsche Wertpapier. K. W.