Von Dieter E. Zimmer

Möglich, daß man auch in Israel einen Urlaub absolvieren kann wie in Finale Ligure oder Arenal; daß es Israel-Reisende gibt, die außer dem Flughafengebäude in Lod nur den Weg zwischen Strand und Hotel in einem Badeort wie Herzliya oder Aschkalon kennenlernen, die sich auf die faule Haut legen und sich von der Sonne bescheinen lassen.

Die meisten Israel-Touristen aber sind ein anderer Schlag; und das Land selber sperrt sich gegen einen von seinem eigenen Leben abgekapselten Tourismus: Es sperrt sich, indem es einfach zu spannend ist. Es gibt einen alten Witz über Israel-Besucher, der heißt: Zwei Touristen am Strand von Nataniya. „Was machst du morgen?“ fragt der eine. „Ich sehe mir Israel an.“ Antwort: „Und was machst du am Nachmittag?“

Er war wohl schon immer ziemlich faul, dieser Witz; jetzt, da Ostjerusalem und so viel mehr Gebiete unter israelische Verwaltung gekommen sind, stimmt er ganz und gar nicht mehr. Drei Wochen Zeit sollte sich schon mitbringen, wer einen kursorischen, aber nicht allzu überstürzten allgemeinen Überblick davontragen will. Wer mit irgendeinem speziellen Interesse kommt, ob für nabatäische Bewässerungskunst, für den sozialistischen Lebensstil der Kibbuzim, für biblische Geschichte, für Archäologie, für das Verhältnis von Juden, und Arabern, für die Erschließung von Sümpfen oder Wüsten oder steinernen Öden, der findet leicht Stoff für Monate.

Wie abwechslungsvoll wird schon unterhalten, wer nur auf Landschaften aus ist: von den domestizierten Höhen Obergaliläas im . Norden zu den wilden, abweisenden Gesteinsformationen des Negev im Süden – die Provence und Arizona auf einem Territorium, das kaum größer ist als Rheinland-Pfalz; und dazu einige Besonderheiten, die man nirgendwo sonst auf der Welt findet, etwa die Fahrt von den wüsten Bergen Judäas hinunter zur tiefsten Depression in der Erdrinde, den warmen, trüben, ätzenden und in der Tat toten Wassern des Toten Meeres, vierhundert Meter unter dem Meeresspiegel.

Das Aufregendste an jedem Israel-Besuch aber ist natürlich doch: zu sehen, wie Zeitungsmeldungen konkrete Gestalt annehmen; wie aus Namen Landschaften und Orte werden; wie resümierende Berichte sich auffächern in individuelle Meinungen und Lebensweisen; wie ein aus über einem halben Hundert Ländern zusammengeströmtes Volk sich bemüht, eine nationale Identität zu gewinnen und sich gegen die Todfeindschaft der umliegenden Länder zu behaupten. Eine Reise nach Israel ist schon darum andere, weil sie schwerlich umhin kann, eine politische Reise zu werden.

Die Israelis sind sich dessen bewußt. Der Tourismus ist für sie nicht nur darum wichtig, weil er unter den devisenbringenden Industrien mittlerweile an zweiter Stelle steht: 1966 brachte der Zitrusexport 74 Millionen Dollar, der Fremdenverkehr 58 Millionen. Er ist ihnen auch wichtig, weil sie darauf vertrauen, daß er in der Welt, und nicht nur unter den Juden der Welt, besser für ihr Land wirbt, als es irgendeine Informationsbürokratie je könnte. Sie wissen, und zwar sehr genau, daß sie heute viele Meinungen in der Welt gegen sich haben; aber sie sind sich ihrer Sache so sicher, daß ihnen jedes schlechte Gewissen völlig fehlt, welches die Neugier des Fremden fürchtet und dies oder jenes ängstlich vor ihm versteckt. Im Gegenteil, alle Türen stößt man ihm weit auf: So? Nun, dann kommen Sie doch, dann sehen Sie sich’s doch mal an ...