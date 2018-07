Inhalt Seite 1 — Demokratisch und autoritär Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Sontheimer

In diesen Wochen blickt die Republik Österreich auf eine 50jährige Geschichte zurück, unterbrochen von einem fünfjährigen autoritären Regime, einer gemäßigten, klerikalen Variante des Faschismus und der siebenjährigen nationalsozialistischen Periode im Verbände Großdeutschlands. Verglichen mit der Bundesrepublik ist die zeitgeschichtliche Forschung in Österreich relativ spät zur historischen Aufhellung vor allem der problematischen Periode der dreißiger Jahre gelangt. Im wesentlichen liegen bisher nur allgemeine Darstellungen dieses Zeitraums vor, kaum detaillierte Monographien. Diese Reserve erklärt sich aus der innenpolitischen und allgemeinen geistigen Situation Österreichs nach 1945. in der es auch einer auf Objektivität gerichteten historischen Forschung nicht leicht erschien, die aus der Geschichte herrührenden Spannungen zwischen den Sozialisten und den früheren Christlich-Sozialen aufzuheben. Österreich hat darum in den letzten zwanzig Jahren seine Vergangenheit weitgehend durch Ausklammerung zu bewältigen versucht. Daß sie damit freilich nicht bewältigt ist, liegt auf der Hand, gleichwohl gestattet es der größere historische Abstand, von nun an freier von Emotionen diese Vergangenheit historisch aufzuarbeiten. Ansätze dafür werden zunehmend sichtbar.

Die Große Koalition

Bei der wissenschaftlichen Durchdringung der österreichischen Politik, nach 1945 hat sich bislang das Fehlen einer politischen Wissenschaft stark und nachteilig bemerkbar gemacht. Es gibt keine aus österreichischer Feder stammenden überzeugenden Darstellungen des gesamten politischen Systems. Die österreichische politische Wissenschaft wird weitgehend durch Verfassungsjuristen vertreten, die für die eigentlich politischen Vorgänge kein wirkliches Interesse zeigen. Diese Lücke versucht nun erstmals im deutschen Sprachbereich das Buch einesjungen Wissenschaftlers aus der Kölner Schule von Professor Hermens zuschließen:

Karl-Heinz Naßmacher: „Große Koalition oder alternierende Regierung? Das österreichische Regierungssystem“; Westdeutscher Verlag, Köln und Opladen 1968; 243 Seiten, 21,– DM.

Dieses Buch ist die erste umfassendere Darstellung des österreichischen Regierungssystems. Naßmacher versucht methodisch richtig, die institutionelle Betrachtungsweise, die an den einzelnen Organen der Verfassung und des politischen Lebens ausgerichtet ist, mit den modernen soziologischen Fragen nach der Mitglieder- und Wählerstruktur, nach dem Einfluß der Interessenverbände und so weiter zu verbinden. Der Verfasser erläutert die wesentlichen Verfassungsnormen und das Parteien- und Gruppensystem. In einem zweiten Teil schildert er die Arbeitsweise des österreichischen Regierungssystems, vor allem das Koalitionsproblem. Dabei stellt Naßmacher die These auf, daß die ersten Koalitionsregierungen bis in die Mitte der fünfziger Jahre noch relativ entscheidungsfähig waren, während nach dem Abschluß des Staatsvertrags in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre bis zum Bruch der Großen Koalition im Jahre 1966 die Entscheidungsunfähigkeit, dieser Regierungen ständig wuchs. Selbstverständlich werden in dieser Untersuchung die besonderen Formen dieser Koalition, etwa die überragende Bedeutung der Koalitionsausschüsse, die Reduktion der Kontrolle der Regierung auf die sogenannte Bereichsopposition, im einzelnen dargestellt.

Trotz vieler Vorzüge, die das Buch zu einem gut informierenden politikwissenschaftlichen Überblick über das österreichische Regierungssystem machen, hat es nach meiner Ansicht einen gewichtigen Mangel: Es fehlt ihm das historische und geistige Verständnis für die besondere politische Situation Österreichs. Die besonderen Formen, die man in Österreich gefunden hat, um politische Probleme zu lösen, werden nicht plastisch sichtbar, sondern gerinnen zu dürren systematischen Aussagen, die das jeweilige Spezifikum nicht erhellen. Die Einstellung der Bevölkerung zu diesem Regierungssystem wird überhaupt nicht berührt. Auch wenn darüber keine umfassenden empirischen Umfragen vorliegen, so hätte doch allein schon ein längerer Aufenthalt im Lande darüber wichtige Aufschlüsse erbringen können. Über die eigentlich problematischen Erscheinungen des österreichischen Regierungssystems, das Klüngelwesen, die Herrschaft der Verbände, die Unfähigkeit der Regierungen, bestimmte wichtige Fragen zu lösen, das allgemeine Unbehagen an dieser Form von Demokratie, das sich gleichwohl nicht zu einem offenen Widerstand, wie etwa in der Bundesrepublik durch die Außerparlamentarische Opposition, verdichtet – darüber sagt das Buch fast nichts.