Die Krise der Film- und Fernsehakademie Berlin

Von Werner Kließ

Im Frühjahr war der Film „Ein Western für den SDS“ des Berliner Filmakademie-Schülers Straschek auf undurchsichtige Weise verlorengegangen. Die Studenten hatten Grund zur Annahme, die Direktion wolle eine Vorführung des Films verhindern. Die Direktion erklärte schließlich, der Film sei gestohlen worden. Straschek erstattete Anzeige; da der Film nicht gefunden wurde, verlief die Sache im Sande, das Verfahren wurde eingestellt. Vor einigen Tagen nun fanden Studenten bei einem Go-in, das aus einem ganz anderen Grund stattfand, in einem Schrank des Direktors Dr. Rathsack die vermißte Kopie. So jedenfalls sagen die Studenten.

Die Direktoren Leiser und Rathsack halten das Auffinden des Films für eine abgekartete Sache. Der Film müsse entweder nachts hineingeschmuggelt oder beim Go-in mitgebracht worden sein. Diese Tat sei die letzte einer langen Kette von Diffamierungen und Gewaltakten. Die Direktoren zogen die Konsequenzen: Achtzehn der einundzwanzig am Go-in beteiligten Studenten wurden gefeuert.

Damit ist fast ein Drittel der Studenten der Film- und Fernsehakademie entlassen, darunter fast alle Studentenvertreter und alle politisch aktiven Studenten. Der politische Sinn der Maßnahme wird von den Direktoren nicht bestritten. Ausdrücklich betonen Leiser und Rathsack, daß nicht die Teilnahme am Go-in entscheidend gewesen sei, sondern das Sündenregister der achtzehn Relegierten, das – mit individuellen Unterschieden – von der „widerrechtlichen Besetzung“ der Akademie anläßlich der Notstandsdemonstrationen bis zum Schwenken einer roten Fahne an einem nicht genehmigten Ort reicht. Studenten ohne Vorstrafenregister, drei an der Zahl, wurden nicht entfernt.

Suche nach Tatbeständen

Zum Go-in kam es, als einem Studenten, der ein Flugblatt verfaßt hatte, in dem unter anderem der Berliner Senat beleidigt wird, die Kündigung drohte. Ein Studentenvertreter verlangte Rathsack zu sprechen, Rathsack ließ ihn nicht vor und bot einen späteren Termin an. Daraufhin ging der Studentenvertreter erst allein, dann mit sieben, schließlich mit zwanzig Kommilitonen ins Direktorzimmer. Da Rathsack das ungebetene Eindringen des ersten Studenten und seine Weigerung, das Zimmer (trotz dreimaliger Aufforderung) zu verlassen, als Hausfriedensbruch ansah, wollte er nicht in Gegenwart des Übeltäters mit den Studenten verhandeln. Die Studenten wiederum wollten sich nicht vorschreiben lassen, wer ihre Sache zu vertreten habe.