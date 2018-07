Es gibt Spiele, die einfach fällig sind. Wieder oder überhaupt. Wenn man sie in der Hand hat, wundert man sich, daß man sie nicht selber erfunden hat. So einfach sind sie, und so gut. Aber gute Spiele sind eben meist einfach.

Wieder: Wer kann noch jenes Spiel mit einem zusammengeknüpften Faden, den man über die Finger spannte, ihn zu einer anderen Figur abheben ließ, um ihn mit geschickten Griffen zu einem raffinierten Gebilde zurückzuholen? Wem fällt noch ein, für seine Kinder einen Knopf so aufzufädeln, daß er scharf rotierend schnurrt, vor und zurück? Und drum verkauft René Simmen eine kleine hübsche Schach Bei mit einer Handvoll Zeug, das es in jedem Haushalt gibt. Freilich: eine Spielregel sagt einem, wie man die Dinger auf das reizendste zweckentfremdet: „Dutzend viele Späß’ und Spiele.“

Überhaupt: In ein festes Hartholzbrett sind hundertvierundvierzig Lieder gedrechselt. So etwas könnte man sich leicht machen lassen. Ein Rundholz, das in die Löcher paßt, wäre bald in kurze Stücke gesägt; man brauchte sie nur noch verschiedenartig anzumalen, sich zwei Würfel zu besorgen – und wer jetzt nicht schon eine ganze Serie von Spielen aus dem Handgelenk herausstöpselt, der ist kein Spieler. So ähnlich werden wohl die Erfinder von „19 auf einem Brett“ vorgegangen sein. Daß sie mit einer solch ebenso primitiven wie universellen Ausrüstung fast zwangsläufig auf ganz neue Spiele stießen, erscheint nahezu plausibel – und doch muß ihnen ein Kompliment gemacht werden. Neunzehn, nahezu alle gut, etliche vorzüglich – das muß ihnen erst jemand nachmachen.

So hätten wir denn heuer die liebenswürdige Sensation eines ganz neuen Spiel-„Magazins“? Gemach, denn „Jetzt schlägt’s 13“, es gibt noch eines. Den marktschreierischen Titel hätte der Verlag sich freilich ersparen sollen, denn das Spiel heißt mit seinem zweiten Titel „Combinasta“, ein vortreffliches Wort, das auch genau trifft –, aber die Branche springt wohl auf handgreifliche Schlagworte leichter an.

Das Spiel besteht aus achtzig Karten. Auf ihnen steht nichts als Zahlen, und zwar einfach diejenigen des kleinen Einmaleins, und zwar von 2 bis 9. Jeder mathematisch veranlagte Spieler (oder besser: jeder zum Spielen geneigte Mathematiker, was fast die Regel ist) wird sogleich mit diesem „Kartenspiel“ was anzufangen wissen, indem er Zahlenreihen bildet, die eine „geheime Verwandtschaft“ haben. Schließlich stecken ja schon mal in jeder Zahl zwei Faktoren.

Der „Combinasta“-Creator bringt es auf siebzehn Variationen. Jede von einer Art, wie sie das Knoblerherz erfreut. Auf wie viele aber würde es erst eine ganze Gilde von arithmetischen Denksportlern bringen? Eugen Oker