Von Ulrich Kaiser

Im Hintergrund spielen sie Fußball. Dann kommt ein Mann, gewandet in einen Trainingsanzug, setzt sich hin und packt aus der Aktentasche Apfel und Thermosflasche. Er schält sein Obst, zerteilt es fein säuberlich, speist, trinkt dazu, ißt zum Schluß auch noch die Schalen, packt Serviette und Flasche wieder ein und geht. Im Hintergrund spielen sie immer noch Fußball. Der 120 Sekunden lange Film, den die Solinger jungen Filmmacher Staedtler und Backhaus extra für die Oberhausener „Sportfilmtage ’68“ drehten, war eine der ganz wenigen Gelegenheiten, bei denen gelacht werden durfte. Sonst ging es sehr ernsthaft zu.

Von den rund 300 Streifen aus 32 Ländern, die man guter Hoffnung nach Oberhausen gesandt hatte, waren zuletzt noch 52 im Wettbewerb: eine Kollektion von Reportagen, Lehrfilmen, schönen Bildern und auch einigen, die man eigentlich erwartete. „Eine Sportfilm-Messe“ nannte es jemand mit dem Hinweis, daß bei der Ausstellung von Kopfbedeckungen auch nur Hersteller und Händler zugegen sind, und nicht die Leute, die die Hüte eigentlich tragen. Obgleich man auf ein gutes Drittel des Gezeigten leicht hätte verzichten können, erscheint die Kritik eine Idee zu hart. Die „Sportfilmtage ’68“, die sich des eingespielten Apparats der jährlich im Frühjahr stattfindenden Kurzfilmtage bedienten, waren nicht mehr als eine Geburt. Mit allen Wehen und Schmerzen.

Da kamen einmal die Experten des Films und einmal die Fachleute des Sports; die einen waren begierig, das Künstlerische in der Aktion von schwitzenden Leuten zu entdecken, denen sie sonst mit beachtlicher Arroganz gegenüberstehen, die anderen wollten endlich herausfinden, ob das dritte Tor nun drin war oder nicht. Sie konnten zusammen nicht kommen, was nun bei Gott nicht nur an dem Hochmut der Künstler lag, sondern vielleicht noch in viel stärkerem Maße an dem hohen Pferd, auf das sich die Sportler begaben. Ein Pferd, das leider hölzern und mit Scheuklappen versehen war. Um auch etwas Positives zu sagen: Zu einer Zeit, da man in Sportbund, Olympischem Komitee und Vorbereitungsgremien auf München 1972 laufend darüber diskutiert, daß dem Sport in der Gesellschaft eigentlich eine zu niedrige Stellung eingeräumt wird, hat man erstmals in Oberhausen miteinander gesprochen. Wenn auch meist gegen- oder nebeneinander her.

Dieses Phänomen setzte sich fort bis ins Auditorium. Um bei dem Beispiel des inzwischen legendären dritten Tors im Fußball-Weltmeisterschaftsfinale zu bleiben: Als der Film „Goal“ am Sonntagabend in der Oberhausener Stadthalle gezeigt wurde, spendeten die einen zweieinhalb Jahre nach dem Ereignis freudig Beifall, als der Kölner Weber den Ausgleichstreffer erzielt, und sie zischten und buhten, als kurz davor – in einer der eindrucksvollsten Szenen überhaupt – Nobby Stiles zu sehen ist, damals Fußball-Deutschlands Landesfeind Nr. 1. Es erübrigt sich, zu sagen, daß andererseits die Cineasten dagegen an applaudierten, damit dem Kameramann ihre Bewunderung dartuend, aber die filmisch-künstlerisch weniger ergiebigen Tor-Szenen gelassen aufnahmen.

In Oberhausen wurde recht ausgiebig diskutiert – leider zu oft mit zu schönen zu nichtssagenden Worten –, was der Sinn eines solchen Festivals sein könne, was denn nun eigentlich ein guter Sportfilm sei. Ob Willi Krämer, Sport-Hauptabteilungsleiter des ZDF, das fast zehn Prozent der Einsendungen besorgte und keinen Preis gewann, Recht hatte, als er andeutete, „man nehme eine solenne Prügelei, das dritte Tor, einen homosexuellen Schiedsrichter und einen Haufen betrunkener Zuschauer“, sei dahingestellt. Im Grunde genommen wußte es niemand zu beantworten.

Auch die vier großen Preise (je 5000 Mark), die man vergab, sind nicht die Erwiderung. In der russischen Produktion „Nathalie“ stellt man in ungemein plastischer Weise die Trainingsquälerei der Turnerin Kutschinskaja dar, wie sie geradezu „verbogen“ wird – und dann sieht man ihr hübsches Gesichtchen, lachend unter einer Pelzkapuze, wie sie es dem fallenden Schnee zuwendet; die Don-Kosaken könnten dazu jubeln und die Kraniche müßten ziehen. Die amerikanische Basketball-Studie „The Final Game“ und der britische Golf streifen „Stay still while I hit you“ können für fortgeschrittene Liebhaber dieser Sportarten wahrscheinlich sogar belehrend wirken. Auf jeden Fall scheinen sie brillant gefilmt, sogar fesselnd, was wohl das beste ist, was sich zumindest über eine nicht eben spektakuläre Sportart wie Golf sagen läßt. Herausragend ist in dieser Spitzengruppe der 13 Minuten lange Streifen „Gladiatoren“ des Prager Frantisek Papousek, wobei eigentlich lediglich Auswahl und Schnitt älterer Reportagen eigentliche Eigenleistung darstellen. Wenn sich auf dem Siegertreppchen der zweite verzweifelt bemüht, dem ersten zu gratulieren, wenn er ihn erst sachte, dann stärker antippt, wenn er ihn zuletzt handfest stärker um seinen Händedruck loszuwerden – dieser aber einfach nicht davon abzubringen – seinen Pokal zu liebkosen, dann durfte auch in Oberhausen gelacht werden.