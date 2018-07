Alle deutschen Privatbankiers und Banken, die nicht in der Lage sind, ein Eigenkapital von mindestens fünf Millionen Mark nachzuweisen, sollen künftig ihr Geschäft schließen oder sich auf die Tätigkeit eines Spezialinstitutes beschränken. Das ist ein Teil des Planes, mit dem der Präsident des Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen, Heinz Kalkstein, vorbeugend Pleiten im Bankgewerbe verhindern will.

Ein großer Teil der betroffenen Bankiers läuft gegen diese Absicht Sturm. Sie wollen sich nicht zu Bankiers „zweiter Klasse“ degradieren lassen. Ebensowenig sehen sie ein, warum sie ohne geschäftliche Notwendigkeit fusionieren, oder Kommanditisten aufnehmen sollen, nur um dem Bundesaufsichtsamt fünf Millionen Mark präsentieren zu können. Und ich meine, die Empörung ist berechtigt.

Daß auch im Kreditgewerbe der Konzentrationsprozeß unaufhaltsam ist und Zusammenschlüsse und freiwillige Liquidationen an der Tagesordnung sind, braucht nicht erörtert zu werden. Die ständig schrumpfende Zahl privater Banken stellt dafür den Beweis. Aber muß eine Behörde das Sterben beschleunigen? Muß es die Struktur in einem Gewerbezweig, in dem die private Initiative und die Persönlichkeit immer noch eine besonders bedeutsame Rolle spielen, gewaltsam verändern?

Der Wirtschaftsredaktion der ZEIT kann bestimmt nicht nachgesagt werden, daß sie jemals für einen Mittelstandsnaturschutzpatk einge- treten ist. Aber die behördliche Verdrängung mittelständischer Betriebe sollte nur dann angeordnet werden dürfen, wenn dafür allgemeinwirtschaftliche Gründe angeführt werden können. Dabei soll Verdrängung; hier mit Spezialisierung (also Geschäftsbeschränkung) gleichgesetzt wenden.

Ist es denn wirklich im allgemeinen Interesse, das Mindesteigenkapital zum Betreiben von Bankgeschäften auf die geplanten fünf Millionen Mark heraufzusetzen? Nach dem geltenden Kreditwesengesetz ist ledigleich eine „angemessene“ Kapitalausstattung notwendig. Und sie richtet sich nach dem Geschäftsumfang. Eigenkapital und Geschäftsumfang müssen in einer vorgeschriebenen Relation stehen. Das zu kontrollieren, ist Aufgabe des Bundesaufsichtsamtes in Berlin.

Jeder Bank und jeder Sparkasse sind also in der Führung der Geschäfte ohnehin Fesseln angelegt, die sich sonst kein Gewerbezweig gefallen zu lassen braucht. Dochkein vernünftiger Mensch wird die Notwendigkeit der strengen Aufsicht bezweifeln. Sie dient dem Schutz jener, die den Kreditinstituten vertrauensvoll ihr Geld überlassen.

Eine Bankpleite ist eine Insolvenz besonderer Art. Sie zehrt am Ansehen und am Vertrauen des gesamten Kreditgewerbes. Das ist gefährlich, weil es im schlimmsten Fall zu einem Run auf die Bankschalter führen kann. Aus den Erfahrungen in der Weimarer Republik wissen wir, welche Erschütterungen ein solcher Run hervorruft.