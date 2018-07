Von Sina Walden

„Machen Kinder unfrei?“ Der Artikel von Sina Walden (in der ZEIT Nr. 44) hatte eine heftige Diskussion ausgelöst. Wir beenden Sie vorerst mit diesem Schlußwort der Autorin.

Nicht sehr originell, aber desto beliebter ist das launige Wort, das bei Gleichberechtigungsdiskussionen zu fallen pflegt: „Na, dann sollten die Männer die Kinder kriegen!“ Neuerdings kann man die Heiterkeit steigern, wenn man eine Anspielung auf die Erfolge der Organverpflanzung hinzufügt. Die Evidenz der Tatsache, daß es die Frauen sind, die die Kinder bekommen, ist schlagend. Da übersieht man leicht, daß diese Feststellung nicht mehr Aussage enthält als etwa der Satz „Neger sind schwarz“.

Zugegeben, die Erkenntnis, daß Mutterpflichten nicht biologisch begründet sind, ist noch nicht alt. Sentimentale und abergläubische Vorstellungen stemmen sich ihr entgegen; sie tauchen auch in wissenschaftlicher Verkleidung auf. Und das ist fatal: Die falschen Behauptungen über Naturgegebenheiten werden benutzt, um Ungerechtigkeiten der sozialen Ordnung zu sanktionieren. Solche Art Naturbeschwörung dient ohnehin stets zur Unterdrückung von Menschen: der Arbeiter ist von Natur dumm, der Neger von Natur faul, der Übeltäter von Natur schlecht, die Frau eben von Natur zum Mutterberuf bestimmt.

Man darf die Dinge nicht so bunt durcheinandermischen, wie es Professor Wolfgang Metzger in seinen Thesen zum „Mutterberuf“ getan hat. Mutterliebe, sagt er, sei lebenswichtig für das Kind; und dann gibt er zu, daß diese Liebe durch eine nicht blutsverwandte Bezugsperson voll ersetzbar ist. Mutterliebe, sagt er, sei tief im Biologischen verwurzelt; und dann erklärt er (da dieser Standpunkt angesichts der vielen nichtliebenden Mütter nicht haltbar ist), daß diese Frage ganz uninteressant sei, da Mutterliebe jedenfalls sozial benötigt werde. Es sei, sagt er, „das biologisch vorbestimmte Schicksal (!) der Mutter“, daß ihr Berufsleben drei Phasen habe: Ausbildung, Mutterschaft, Rückkehr in den Beruf; und gegen gute Heime weiß er nur einzuwenden, daß sie zu teuer sind.

Die präzise Unterscheidung zwischen dem, was natürlich ist, und dem, was durch die soziale Ordnung bedingt wird, ist aber die Grundlage für ein rationales Konzept. „Es gibt nichts Traurigeres als eine Mutter, die ihrem versäumten Beruf nachjammert und darüber nicht merkt, was ihren Kindern fehlt – denen sie vielleicht mit dem, was sie früher gelernt hat, das Leben verschönern könnte“, schreibt, Wolfgang Metzger. In der Tat, es gibt nichts Traurigeres als Menschen, deren Entfaltungsmöglichkeiten beschnitten worden sind. Aber statt gegen diese Zwangsamputation Sturm zu laufen, geht man schön idealistisch an der Wirklichkeit vorbei: Mütter, nehmt diese Verstümmelung freudig auf euch! So mag die Chemikerin ihrem Kind bei den Hausaufgaben für die Chemiestunde helfen, da ist ihr Wissen am besten angebracht; und so wirkt hier noch die höhere Tochter nach, die Klavier spielen und ein bißchen Goethe zitieren lernte, um ihrem Gatten „das Leben zu verschönern“.

Die Forderung, die Frau müsse sich zwischen dem Mutter„beruf“ und einem „richtigen“ Beruf entscheiden, ist, geradeheraus gesagt, eine männliche Unverschämtheit. Wer denn hat das Recht, eine so unmenschliche Alternative aufzustellen? Wer maßt sich an, von einem jungen Menschen eine solche das ganze Leben bestimmende Entscheidung zu verlangen? Wer erwartet, daß im Rausch einer Liebe der richtige Weg gewählt wird? Wer mutet einem Mädchen, das sich brennend für Physik oder Schauspielkunst interessiert, den Verzicht, auf den Wunsch nach einem Kind zu? Wer garantiert den Bestand seiner Ehe?