Inhalt Seite 1 — Ist Cyclamat gefährlich? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Dutzend Amerikaner – vermutlich Strafgefangene, die sich freiwillig dazu melden sollen – werden bald ihren Durst ein paar Monate lang nur mit Getränken stillen, die wie viele Lebens- und Genußmittel, vom Kaugummi bis zur Götterspeise, mit dem Süßstoff Cyclamat gesüßt sind. Während dieser Prüfungszeit stehen die Versuchspersonen unter medizinischer Kontrolle; insbesondere wird man ihre Samenzellen sorgfältig untersuchen. Denn Forscher der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde (FDA) haben den freilich nur sehr vagen Verdacht geschöpft, der bei Diabetikern beliebte und von den Herstellern schlankheitsbewußten Damen so warm empfohlene Zuckerersatz könne Chromosomenschäden hervorrufen.

Als nämlich Dr. Marvin S. Legator und seine Mitarbeiter am FDA-Labor männlichen Ratten „Cyclohexylamin“ einspritzten, einen Stoff, in den das Cyclamat im Organismus jedenfalls eines Teils der Menschen, die den Süßstoff genossen haben, umgewandelt wird, da fanden die Forscher unter den Keimzellen der Tiere auffallend viele, die zerbrochene Chromosomen enthielten, Rattenbabys, die aus solchen Spermien entstehen, müßten – was in diesem speziellen Fall aber noch nicht experimentell geprüft wurde – mißgebildet sein.

Versuchstiere, die pro Kilogramm Körpergewicht zehn Milligramm des Cyclamat-Abbauproduktes erhielten, produzierten Samenzellen, von denen 3,2 Prozent Chromosomenschäden aufwiesen. Und die abnorm hohe Dosis von 250 Milligramm Cyclohexylamin pro Kilo Körpergewicht erhöhte diesen Anteil gar auf 17 Prozent.

Die Möglichkeit ist also nicht auszuschließen, daß den Menschen, deren Organismus aus dem Cyclamat das Cyclohexylamin abbaut, nach dem Genuß des Süßstoffs in erhöhtem Maße Keimzellen mit Chromosomenbrüchen wachsen.

Freilich weiß man nicht, wie groß der Anteil solcher Menschen ist, ob es nur zehn Prozent sind, wie die einen glauben, oder 90 Prozent, wie andere Wissenschaftler meinen. Auch weiß niemand, ob das Cyclamat-Stoffwechselprodukt lange genug im Körper verbleibt, um die keimschädigende Wirkung zu entfalten. Schließlich ist unbekannt, ob jener Effekt vielleicht nur bei einer extrem hohen Cyclamat-Dosis, wie sie unter normalen Umständen nie verspeist würde, eintritt.

Das alles soll eben jetzt geprüft werden.

„Chromosomenbrüche“, erklärt Dr. Legator, „sind bislang nur nach der Einnahme von wenigen Chemikalien in Tierversuchen festgestellt worden. Bekannt dafür sind: ein Arzneimittel, mit dem man fortgeschrittene Krebserkrankungen behandelt, ein Pilzvernichtungsmittel für die Gartenpflege, eine Substanz, die sich auf Erdnüssen ansammeln kann und, aber das ist nicht sicher, die Rauschdroge LSD. Einen wirklichen Beweis dafür, daß ein Stoff genetische Schäden beim Menschen verursacht, kann man allerdings erst nach der Beobachtung mehrerer Generationen führen.“ Die US-Behörde, die für den Schutz der Bürger vor schädlichen Nebenwirkungen von Nahrungsmitteln und Medikamenten verantwortlich ist, wartet nicht erst klare Beweise ab. Ihr genügt schon der geringste Verdachtsgrund, um umfangreiche Prüfungen vornehmen zu lassen. Denn Cyclamat, so räsoniert die FDA, sei billiger als Zucker und werde deshalb in zunehmendem Maße von der Nahrungsmittelindustrie an Stelle von Zucker verwendet. So nähmen etwa 150 Millionen Amerikaner rund 8000 Tonnen Cyclamat im Jahr zu sich. Eine in so großen Mengen konsumierte Chemikalie, die inzwischen Gegenstand medizinischer Bedenken geworden sei, müsse gründlich getestet werden. Damit seien jetzt verschiedene Forschungsinstitute beauftragt.