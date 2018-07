Bochum Bis zum 30. Dezember 1968, Städtische Kunstgalerie: „Bridget Riley u. Phillip King“

Englands Beitrag zur Biennale ist jetzt in Bochum zu sehen. Der britische Pavillon war in Venedig eine der besten nationalen Präsentationen. Bridget Riley bekam denn auch den Großen Preis für Malerei. Vielleicht wollte die Jury damit auch England dekorieren, das wieder mal für einen Preis in Frage kam, oder der Op-art den offiziellen Segen erteilen wie 1966 der Kinetik. Egal, Bridget Riley, sie selber, ihre Malerei ist den Preis wert. Op-art ist für ihre Bilder eine nur oberflächliche Verständigungsvokabel. Gewiß, ihre Malerei lebt von aggressiven visuellen Reizen, Stör- und Irritationseffekte treten ein, wenn im gleichen Bild Bewegungen verschieden schnell ablaufen, sich die Farbbahnen nach verschiedenen Richtungen und Höhen aus der Fläche wölben, wobei Wölbung und Bewegung sich als illusionär erweisen. Bridget Riley spricht von „Peitschenknall“ und „visuellen Stacheln“. Aber sie will nicht nur optische Phänomene demonstrieren, sondern optische Analogien zu psychokinetischen Erfahrungen schaffen: Anhalten, Pause, Störung, Katarakt heißen einige ihrer Bilder. – Phillip King arbeitet mit Formen, die nach Primary Structures aussehen, man läßt sich leicht täuschen, wenn man seine Skulpturen, seine weitläufigen Raumgruppierungen aus vielen einfachen, meist geometrischen Bauelementen zum erstenmal sieht, man läßt es dabei bewenden. Aber es passiert viel mehr, ein Drama wird inszeniert oder mindestens ein plastisches Ereignis. Nicht immer wird die Plastik so einsichtig mit figurativen Anklängen abgewickelt wie in „Dschingis Khan“ (oder Genghis Khan“), wo Zelt, Geweih und Teppich zusammen mit den stumpfen Farben der Steppe, Braun und Grün, den alten Krieger in Person und leicht karikiert herbeizitieren. Viel schwieriger sind die Relationen bei „Call“ und „Span“, der Raum reflektiert den „Ruf“ der Formen, die Glasfiberelemente sind Chiffren für Ruf und Echo. King ist in Tunis geboren, er hat Camus verehrt und, während er in Cambridge Sprachen studierte, mit ihm korrespondiert: „... Zwei Ebenen, zwei Welten von Ideen und Empfindungen sowie ein Wörterbuch der gegenseitigen Entsprechungen...“ (Albert Camus).

Weiterhin im Programm:

Krefeld Bis zum 19. Januar 1969, Galerie Denise René/Hans Mayer: „Jean Tinguely“

Tinguely ist 1925 in Fribourg (Schweiz) geboren, war 1955 an der ersten großen Ausstellung „Le Mouvement“ in Paris beteiligt (mit Duchamp, Soto, Agam, Bury, Calder, Vasarely), ein Pionier der motorisierten Kinetik. In Krefeld sieht man 20 Arbeiten aus den letzten drei Jahren, Wasserplastiken, Maschinenskulpturen, Reliefs und Zeichnungen.

Gottfried Sello