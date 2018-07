Inhalt Seite 1 — Minis im Schnee Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Herbert Lazar

Wenn die Skilehrer nur eher auf uns Laien gehört hätten ... Als ich vor Jahren Skistunden nahm, monierte ich gleich die unheimliche Länge der Ski und erfuhr, das müsse so sein, und anders gehe es nicht. Heute weiß ich’s: Jener Idiotenhügel, auf dem wir uns verzweifelt abmühten, war eigentlich ein Fachidiotenhügel. So, Sepp, da hast es. Gell, und das Geschäft mit den Kurzski hättst auch du machen können, wannst auf mich gehört hättst.

Der Puchtler Martin hat auf seinen miserabelsten Schüler gehört. Als sein hoffnungsloser Fall, der schon den dritten Winter sein Geld für einen Skikurs wegwarf, ein Paar schäbige, aber um 40 Zentimeter kürzere Ski in der Ecke stehen sah und darauf zu lernen begehrte, da erfüllte der Puchtler ihm diesen Wunsch. „Ich tat es wie ein Arzt, der einem todkranken Patienten erlaubt, noch einmal sein Lieblingsgericht zu essen, weil er weiß, daß sowieso alles umsonst ist. Tags darauf geschah ein Wunder: Der Mann lernte Ski laufen. Und zwar ausgezeichnet.“

Da begann Puchtler zu probieren; er verlieh 1,70 Meter lange Ski an die schlechtesten und hoffnungslosesten unter den Anfängern – jedesmal mit Erfolg. Und er begann nachzudenken und in der Literatur über Experimente mit kurzen Ski nachzulesen. Das Ergebnis: Rennläufer richten sich keineswegs mit der Länge der Ski nach Körpergewicht und -große, den Kriterien, nach denen Skifahrern die Brettllänge zugemessen wurde. Rennläufer haben alle gleichlange Ski: Weil sie alle das gleiche Tempo beherrschen. Puchtler kam darauf: Das Durchschnittstempo müsse maßgebend sein für die Skilänge. Nach Puchtiers Meinung liegt darin das Hauptproblem für den Anfänger: Er benützt eine Skilänge, die für Höchstgeschwindigkeiten gedacht ist.

Wie’s weiterging, ist bekannt: Puchtler experimentierte und erfand die Kurzskimethode, die eine lawinenartige Revolution zunächst in den Skischulen und jetzt, im zweiten Jahr, auch in den Sportartikelgeschäften ausgelöst hat. Wer noch nie auf Ski gestanden ist, bekommt in der Skischule Brettchen untergeschnallt, die vorn und hinten nur ein bißchen über den Skischuh’ hinausragen. Damit werden bereits am zweiten Tag Wedelschwünge probiert, die ich nach einem Skikurs und ebenso vielen Nachhilfestunden immer noch nicht zustandebringe. Von den 65 Zentimetern steigt man von Lektion zu Lektion um auf Ski von einem Meter, 1,30, 1,60 Meter.

Das alles ist nachzulesen in dem Buch „Neuer Schwung auf kurzem Ski“ von Heinz Maegerlein, Friedl List und Martin Puchtler (Bayerischer Landwirtschaftsverlag, München; 14,80 Mark.)

Der Lehrweg über die Orgelpfeifen-Ski ist das Kernstück; doch ist das Buch für jeden Anfänger interessant. Es betont, daß Konditionstraining wichtig sei und versucht, psychische Barrieren abzubauen. Da Skilehrer keine Tiefenpsychologen sind und manchmal ungewollt eher noch die Angst fördern, muß man sich selbst analysieren.