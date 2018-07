Von Gisela Stelly

Im „Hamburgischen Correspondenten“ suchte am 3. April 1793 ein Mann von vierzig Jahren, gutem Stand und bester Gesundheit sowie mit 1200 Reichsthalern Einkommen und Liegenschaften versehen „eine Gattin ..., die gesund und nicht über dreißig Jahre alt ist, auch dabey ein bares Vermögen von wenigstens 16 000 Thalern besitzet. Frauenzimmer von diesen Qualitäten, die solcher Gestalt eine reelle und solide Verbindung zu treffen wünschen, werden gebeten, vor dem 1sten, August dieses Jahres ihren Namen, Stand und Wohnort in einem Briefe, mit der Anschrift ‚An den Mann von vierzig Jahren‘ versiegelt an das Herzogliche Braunschweigische Postamt zu Hamburg auf der Großen Johannisstraße zu addreßiren“.

Sich solcher Art in Zeitungen nach einer rechten Gattin umzusehen, war noch zur Zeit des „Mannes von Vierzig“ eine seltene und auch außergewöhnliche Handlungsweise. Als englische Erfindung verbucht – am 19. Juli 1665 erschien dort das erste Heiratsinserat in einer Zeitung –, wurde die Annoncen-Partnersuche in Deutschland nur recht widerwillig als ein Mittel, die rechte Wahl zu treffen, anerkannt. Die Sitte – vielfach auch als Unsitte gebrandmarkt –, in einer Zeitung einem größeren Kreis von Menschen persönliche Wünsche nahezubringen, verbreitete sich vor allem in der Mittel- und Oberschicht. Eine Analyse der Heiratsinserate von 1920 ergab, daß 71 Prozent der Inserierenden dem gebildeten Mittelstand angehört hätten, zehn Prozent Akademiker und nur elf Prozent Arbeiter gewesen seien.

Das Heiratsgesuch per Annonce galt vornehmlich als Abwicklung einer Geschäftshandlung, mit deren Hilfe sich beide Teile in den Stand wirtschaftlichen Zufriedenheit versetzen wollten. Die Geldheirat ist ebenso eine bürgerliche Einrichtung wie die Liebesheirat (wobei die zweite oft zur Verschönerung der ersten herhalten mußte), und so mag es nicht verwunderlich sein, daß Arbeiter oder Angehörige der unteren Schichten – damals wie auch heute noch sich nur selten auf einem Markt präsentierten, auf dem vorzugsweise Kulturgüter von höherem Rang wie Geld oder Bildung angeboten oder gesucht wurden.

„Man werfe nur einen Blick in die zahlreichen Heiratsannoncen der größeren bürgerlichen Zeitungen, und man findet oft Ehegesuche, die nur einer total verlotterten Gesinnung entsprungen sein können. Die Straßendirne, die aus bitterer Not ihr Gewerbe betreibt, ist zuweilen ein Ausbund von Anstand und Tugend gegen diese Ehesucher...“, so kommentierte August Bebel bürgerlichen Heiratshandel. Er plädierte gleichzeitig dafür, Heiratsanzeigen in sozialdemokratischen Zeitungen zu verbieten.

Heiratsgesuche in Zeitungen rufen heute keine moralische Entrüstung mehr hervor, sie sind zum Gegenstand spöttelnder Belustigung geworden; die Mehrzahl der Leser empfindet sie als den vielleicht kuriosesten Teil der Anzeigenwerbung.

Für die Annoncierenden selber ist es jedoch häufig der „letzte Schritt“, dem ehelosen Zustand zu entgehen. Sie zeigen sich an und werben für sich, und wahrscheinlich ist es diese umweglose Preisauszeichnung der Person, die die Heiratsgesuche kurios, das heißt: peinlich erscheinen läßt.