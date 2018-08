Im November war die NSU-Aktie mit einer Kurssteigerung von 15,1 Prozent Börsenfavorit. Diese Zahl nimmt noch an Bedeutung zu, wenn berücksichtigt wird, daß die Kursentwicklung deutscher Aktien in diesem Monat rückläufig war.

NSU, der kleinste deutsche Automobilproduzent, gilt als klassischer Übernahmewert. Das Interesse richtet sich in erster Linie auf den Wankelmotor, der wertvoller sein dürfte, als in den letzten Jahren angenommen wurde. Es wird vermutet, daß bereits 1969 die Hälfte des Gewinnes der NSU aus Lizenzeinnahmen stammen wird. Nachdem im Sommer in Japan die Großserienproduktion von Wagen mit Wankelmotor begonnen hat, wird nun von dem größten Außenbordmotorhersteller der Welt bekannt, daß die gesamte Produktion auf den Wankelmotor umgestellt werden soll. Als Kaufinteressenten für NSU-Aktien gelten sowohl Fiat – nach der Beteiligung an Citroën – als auch deutsche Automobilgesellschaften.

Nach den erheblichen Kursverlusten im Vormonat bestand im November wieder reges Interesse für Kohlewerte, insbesondere Harpener Bergbau Aktien, die 8,5 Prozent höher als Ende Oktober notierten. Die in die Ruhrkohlen AG eingebrachten Anlagen sollen nach dem Substanzwert verzinst werden, wodurch eine erhebliche Heraufsetzung der Ausschüttung erwartet wird. Linde AG, die mit einer Kurssteigerung von 8,1 Prozent an dritter Stelle rangiert, gilt ebenfalls als interessanter Übernahmewert. Im Haushaltssektor besteht bereits eine enge Zusammenarbeit mit AEG.

Die Börse wurde im November im wesentlichen zunächst durch die Aufwertungsgerüchte und dann durch das beschlossene Gesetz über die Importsubventionierung und Exportbesteuerung negativ bestimmt.

Eine auffällige Ausnahme bildet BMW mit einer Kurssteigerung von 2,8 Prozent. Die Aktien fanden große Nachfrage, da einerseits in den kommenden Jahren mit einer anhaltenden überdurchschnittlichen Wachstumsrate gerechnet wird, andererseits die Exportsteuer keine allzu große Belastung darstellen dürfte. Die Käuferkreise sind offenbar nicht so preisanfällig, und die sportlichen Wagen der Konkurrenz sind relativ teuer.

Zum Teil erhebliche Kursverluste mußten die Aktien der exportabhängigen Branchen, wie Chemie-, Elektro-, Fahrzeug-, Maschinen- und Montanindustrie, hinnehmen. Am Ende der Rangskala befinden sich Mannesmann-Aktien mit einem Verlust von 11,3 und Thyssen mit 12,0 Prozent.

Die Stahlindustrie dürfte durch die neue steuerliche Regelung in eine besonders schwierige Lage gebracht worden sein: Durch die scharfe Konkurrenz auf den Stahlexportmärkten, wo die Gewinnmargen schon jetzt außerordentlich klein sind, kann diese erhöhte Steuer nicht auf die Preise abgewälzt werden.