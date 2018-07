Inhalt Seite 1 — Nur als Mensch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine Kleinstadt, die noch Stammtischformationen mit dem Apotheker, dem Advokaten, dem Arzt und dem ersten Geschäftsmann am Platze hervorbringt, hätte Walter Günther verlassen müssen. Doch Berlin habe seinen Fall geschluckt, sagt er.

Er konnte bleiben mit seiner Vorgeschichte: "Ich habe keine dunkle Brille aufgesetzt". Nach dem Prozeß im Mai des vergangenen Jahres las man Günthers Werdegang in die Illegalität unter der Illustrierten-Überschrift "Ich, der falsche Chefarzt". Jetzt gibt es diesen Werdegang in dem autobiographischen Buch "Der falsche Chefarzt von Berlin". Walter Günther glaubt daran, daß seine vorangegangenen Jahre den Spruch eines Richters zu einer Luftblase von Bürokratie und Ständeordnung werden lassen. Damals hieß es wegen Betruges in fünf Fällen und schwerer mittelbarer Falschbeurkundung in drei Fällen 18 Monate Gefängnis. Das Revisionsverfahren am 4. November dieses Jahres milderte die Gerechtigkeit auf sieben Monate Gefängnis mit Bewährung und 4500 Mark Geldstrafe. Jetzt kann Walter Günther sich als geschäftsführender Berater der Zentralen Gesellschaft zur Verwaltung von Alten- und Wohnheimen m. b. H. auf seiner Visitenkarte ausweisen.

Er hat keinen Job, denn "einen Job hätte ich nicht gewollt". Er hat einen Beruf, der ihn mit "der physischen und biologischen Situation" alter Menschen weiter beschäftigt. Westdeutsche Finanziers bauen mit den Vorzügen des Paragraphen 14 im Berlin-Hilfegesetz sieben Altenheime in Berlin: 50 Millionen Mark im Dienst eines idealistischen Zweckes; Gewinne, welche die Acht-Prozent-Grenze überschreiten, wollen die Bauherren an ihre Mieter zurückzahlen. "Fachberatend" nennt Günther seine Funktion. Prinzipien der Geriatrie, der Altersheilkunde, kann Günther hier auch als Undiplomierter, nur als Mensch der Erfahrung, anbringen.

"Falscher Chefarzt", mit diesem haftenden Titel hat er sich abgefunden – ganz gleich, auf welchem Stuhl ihn sein berufliches Überleben noch Platz nehmen läßt. Das sei ein Idiom geworden. Seine Alten sagen noch "Doktor". Vierzehn Jahre Chefarzt im Berlin-Neuköllner Hospital für chronisch Kranke haben ihm eine Gemeinde gelassen, die sich den "Dr." nicht streichen läßt. Und wenn er sagt: "Ich bin kein Doktor", dann würde man entgegnen: "Für uns bleiben Sie es."

Walter Günther, in Gottesgab im Erzgebirge geboren, 45 Jahre alt, in dritter Ehe mit der Berliner Stimmungssängerin Erika Brüning verheiratet, Prothesenträger an beiden Beinen, durch kriegsbedingte Umstände einst begünstigt, Doktor zu werden, ohne dafür studiert zu haben – dieser Walter Günther nimmt unter allen Umschreibungen und Metaphern für seine "Taten" nur eine nicht gelassen hin: die Köpenickiade.

Der Eklat eines vermessen uniformierten Schusters liegt nicht auf der Ebene seiner Jahre, die er der "Rehabilitierung" kranker und in ihrer Krankheit verwahrloster Alter widmete. "Ich habe einen Stand beleidigt." Die Köpenick-Geschichte sei nicht mehr als ein kurzlebiger Sketsch, bei ihm sei es immerhin zwanzig Jahre lang Beruf im Sinne von Berufung gewesen. "In den vierzehn Jahren meiner ärztlichen Tätigkeit in Berlin habe ich viel Positives geleistet. Meine Erfolge bestätigten mir, daß ich mich getrost Arzt nennen konnte. Der Gedanke, daß einmal alles zu Ende sein würde, wurde immer wieder von der Freude an meiner Arbeit überdeckt." So ein – sicher vergröberter – Wortlaut vom 16. Mai 1967 vor der Zweiten Großen Strafkammer im Kriminalgericht Moabit. Günther empfand sich als Arzt, wie jemand, der die pflegerischen Erfordernisse für einen Garten erfüllt, sich ungestraft Gärtner nennen kann.