Fünf Wochen nach dem amerikanischen Bombenstopp ist auch der vierte Platz am Pariser Konferenztisch besetzt: Die südvietnamesische Verhandlungsdelegation traf am vorigen Wochenende unter Leitung von Vizepräsident Ky in der französischen Hauptstadt ein. Der General, der seit einem Jahr im Schatten seines Rivalen, Staatspräsident Thieu, steht, wird die südvietnamesische Verhandlungsführung koordinieren; Wortführer im Konferenzsaal wird Pham Dang Lam, Generalkonsul in Paris und früherer Außenminister Südvietnams.

Doch Mitte der Woche war die Form des Konferenztisches noch immer umstritten und daher der Beginn der erweiterten Friedensgespräche weiter ungewiß. Hinter dem zähen Ringen um Sitzordnung und Verfahrensfragen verbarg sich freilich ein politisches Problem, das die Südvietnamesen bislang am Kommen gehindert hatte: der Status der Nationalen Befreiungsfront (NLF).

Nordvietnam bestand auf der Anerkennung der NFL als selbständiger Vertretung und verlangte daher einen quadratischen Tisch, an dem die vier Delegationen auch optisch gleichberechtigt Platz nehmen könnten. Die Amerikaner dagegen wollten es jeder Seite freistellen, ob sie sich als erweiterte oder als zwei getrennte Abordnungen verstehen. Sie wünschten daher einen rechteckigen Tisch, an dessen Längsseiten sich die Vertreter der USA und Südvietnams einerseits und die der NLF und Nordvietnams andererseits gegenübersitzen sollten.

In Paris wurde bezweifelt, daß es noch vor dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Nixon am 20. Januar überhaupt zu ernsthaften Verhandlungen kommen wird.

Der amerikanische Chefunterhändler Harriman bestätigte vorige Woche, daß er zusammen mit Präsident Johnson zurücktreten wird; sein Stellvertreter Vance wird wenig später folgen. Die Südvietnamesen hatten zu erkennen gegeben, daß sie der Verhandlungsführung Harrimans, der 1962 „Laos verkauft“ habe, mißtrauen. Ihr Favorit ist Henry Cabot Lodge, gegenwärtig US-Botschafter in Bonn. Er ist mit Ky gut bekannt, denn 1963 und in den Jahren 1965 bis 1967 war er Botschafter in Saigon.