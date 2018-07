Inhalt Seite 1 — Schöngeistiges Geld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hilke Schlaeger

Alle reden vom Geld; Lehrer auch. Das ist ihr gutes Recht, denke ich, denn wer sich nicht selber um sein Einkommen kümmert, freiwillig schenkt ihm keiner was.

Nun hat das Reden über Geld einen offenbar damit verbundenen Haken: Man mogelt gern dabei und rundet ein wenig nach unten oder oben ab, je nachdem. Das wirkt besser, besonders bei Statistiken. Alle Welt weiß das, und somit ist auch das Mogeln, weil eine allgemeine Konvention, nicht weiter zu beklagen.

Dies alles von vornherein berechnend, beginne ich also in den „Mitteilungen des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz“ zu lesen. Hans Schlimm veröffentlichte da eine Studie über „Die wirtschaftliche Situation des Gymnasiallehrers“. Punkt A behandelt die „Entwicklung des Nominaleinkommens 1950–1966“, einer der Indikatoren ist die monatliche Bruttolohn- und Gehaltssumme des durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmers; die betrug 1950 2911 Mark, 1966 9945 Mark.

Wie bitte? Mir wird schwarz vor Augen; kein durchschnittlicher Arbeitnehmer will mir einfallen, der vor zwei Jahren fast 10 000 Mark im Monat verdiente; ich schlage also im Statistischen Jahrbuch 1968 nach und finde die Zahl auf Seite 494: Sie gilt nicht für einen Monat, sondern für ein ganzes Jahr.

Die Welt ist wieder in Ordnung. Oder doch nicht? Denn nun muß ich ja darüber nachdenken, wieso der Herr Schlimm solch einen Fehler macht. Ich komme auf drei Möglichkeiten: ein Druckfehler, ein Denkfehler, Bösartigkeit.

Die harmloseste Erklärung, der Druckfehler, ist, wie ich Druckfehler kenne, auch die unwahrscheinlichste: Wie soll in einem sonst so sorgfältig korrigierten Text ausgerechnet dieser Lapsus übersehen worden sein? Die beiden anderen Erklärungen aber mag man gar nicht laut sagen; sie wären für einen so renommierten Verband doch gar zu genierlich.