Von Maré Stahl

... sagt Heine in einem Gedicht und meint damit Simson, der doch beileibe kein Gammler war, sondern ein solider Kriegsmann, und als ihm Dalila, die Tückeboldin, das Haar abschnitt, war es aus mit Simsons Bizepsen.

Was für eine geheimnisvolle Kraft liegt also in der männlichen Mähne, daß fast in jedem Jahrhundert darüber ein heiliger Krieg entbrennt. Ist es nur ein Symbolwert, oder bergen diese faden-borsten-und-stachelartigen Hautgebilde, wie sie der Biologe nennt, mehr Magie in sich, als der gewöhnliche Sterbliche annimmt?

Wenn unsere Gammler eigensinnig ihr Haupthaar lang herabwallen lassen, so sind sie damit keinesfalls modern revolutionär, sondern beschwören nur ein toleranteres Zeitalter, das der Schillerlocken, die wir heute noch mit Beifall verspeisen. Kann man solch ein Beginnen schmähen, nur weil die Träger des Kasernenhof-Haarschnitts – aus Sparta importiert – seit Jahrtausenden bemüht sind, den lockigen Hellenismus zu überrollen?

Sicher – die Bärte dazu sind nicht ganz stilrein. Kaiser Wilhelm, von dem wir singen, daß wir ihn wieder haben wollen – eben der mit dem Bart – und die geliebte Majestät Franz Joseph wären höchst schockiert gewesen, wenn man von ihnen apollinischen Haarschnitt verlangt hätte, ihnen genügte ein Fußsack von Bart mit Koteletten vollkommen, man saß darunter warm geborgen und war damit in bester Gesellschaft, wenn man an Barbarossa denkt, an die Nibelungen und Vater Zeus – beim Barte des Propheten, es waren lauter ehrenwerte Männer!

Kurz-lang-kurz-lang, die Mode wechselte wie Versfüße. Im Mittelalter flochten sich die Ritter sogar Zöpfchen, und ihre Angebeteten hängten ihnen Souvenirs in baumelnde Locken. Niemand hatte etwas dagegen – denken wir wenigstens heute. Aber die Ritter hatten eben Schwert und Lanze, um ihren Extravaganzen Respekt zu verschaffen, es war riskant, sie zu reizen. Schon vor Jahrtausenden schwärmte man für lange Haare, die Hebräer trugen sie und eben dieser Simson, die Assyrer und Babylonier, nur ihren Sklaven schoren sie die Haare.

Da haben wir es: Sklaven! Hat der kurzgeschorene Mann von heute sich seiner Herrenrechte begeben, warum und weshalb – um besser in Stahlhelm und Gasmaske schlüpfen zu können? Man müßte das erforschen.