Auch 1969 kostet ein Visum für die Einreise nach Ungarn zwölf Mark, wenn man es sich vorher besorgt. Einreise- und Transitvisa an den Grenzübergangsstellen kosten zusätzlich vier Mark Bearbeitungsgebühr. Man kann sich das Visum auch auf dem Flugplatz in Budapest bei der Ankunft besorgen. Pro Tag und Person sind zusätzlich 20 Mark in Forint-Gutscheinen umzutauschen, die wiederum in Ungarn bei einigen Banken, an den Grenzstationen und in den ungarischen Reisebüros in Forint eingelöst werden. Wer mit der Eisenbahn nach Ungarn reist, muß sich auf jeden Fall vorher das Visum besorgt haben. Schiffsreisende nach Budapest erhalten das Visum im internationalen Donauhafen von Budapest. Reisegruppen von mindestens zehn Personen zahlen nur acht Mark pro Visum. P.