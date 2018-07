In der Diskussion um die Mitbestimmung werden die Argumente pro und kontra seit vielen Jahren gewechselt. Die Auseinandersetzung war oft nicht frei von Polemik. Ich halte es daher für verdienstvoll, nun einzelnen Personen Raum zu geben, ihre ganz persönliche Meinung zu sagen. Dies dient der Versachlichung der Debatte.

Ich bin für die Mitbestimmung aus einer Reihe – wie ich meine – guter Gründe. Ehe ich diese Gründe hier im einzelnen anführe, möchte ich noch auf die Tatsache hinweisen, daß bisher noch jede sozialpolitische Neuerung, als sie eingeführt wurde, von den Kreisen, die meinten, hierdurch benachteiligt zu sein, als falsch, als untragbar, als ruinös, als kreditschädlich und exportschädigend hingestellt worden ist.

Das war so bei dem Verbot, Kinder unter sechs Jahren in Fabriken zu beschäftigen. Das war so bei nahezu jeder der vielen mühsam und schrittweise durchgesetzten Arbeiterschutzbestimmungen. Das war so bei dem Kampf um den Achtstundentag, bei der Einführung des Betriebsrätewesens und das ist auch bei der Einführung der paritätischen Mitbestimmung bei Kohle und Stahl so gewesen. Auch damals wurden nahezu die gleichen Argumente angeführt, wie sie heute gegen eine Ausdehnung der paritätischen Mitbestimmung vorgebracht werden.

Nach, einiger Zeit akzeptiert man die Veränderung. Wir sollten auch die heutige Diskussion im Zusammenhang mit den vielen früheren Auseinandersetzungen sehen, die sozialen Verbesserungen stets vorangegangen sind.

Ich bin für die paritätische Mitbestimmung aus folgenden Überlegungen:

Erstens aus humanitären Gründen. Wir sollten uns durch den bescheidenen Wohlstand, der in unserem Land erstmalig in die Arbeiterhaushalte einzuziehen beginnt, nicht darüber täuschen lassen, daß die Fabrikarbeit und auch die Büroarbeit immer noch eine Tretmühle darstellen, in die der Mensch unter einem starken disziplinären Zwang eingepaßt wird. Die Arbeit ist sogar in vielen Fällen noch monotoner geworden. Dies steht zu den humanen Grundforderungen unserer Gesellschaft in Widerspruch. Hier gilt es deshalb, Sicherungen und Gegengewichte gegen übertriebenen Zwang in der Arbeit zu schaffen.

Die Arbeitnehmer in unserem Lande haben immer in vorbildlicher Weise die disziplinarischen Notwendigkeiten im Produktionsprozeß akzeptiert. Sie besitzen die sachliche und moralische Qualifikation, gleichberechtigt in den Institutionen mitzubestimmen, welches Ausmaß diese Zwänge des Produktionsprozesses unvermeidlich haben müssen. Die Mitbestimmung bietet eine institutionelle Sicherung dafür, daß verstärkt das für den Menschen Mögliche und nicht nur das für den Menschen Nötige getan wird.