Der Druck Englands, Frankreichs und der Vereinigten Staaten auf Bonn, zur Stützung der notleidenden Währungen Pfund, Franc und Dollar die Mark aufzuwerten, hat einen der größten Devisenströme der Nachkriegszeit in die Bundesrepublik ausgelöst. Fast zehn Milliarden Mark – genau waren es 9,4 Milliarden – mußte die Deutsche Bundesbank in den drei Wochen vor der Bonner Konferenz des Klubs der zehn wichtigsten Industrieländer der freien Welt kassieren.

Wieviel von den zehn Milliarden auf echte Spekulationsgelder entfielen, die aus Furcht vor einer Pfund- oder Franc-Abwertung oder in der Hoffnung auf einen Aufwertungsgewinn in die Mark flüchteten, läßt sich nicht genau beziffern. In Bankkreisen schätzt man, daß etwa sieben Milliarden Mark aus diesen Quellen stammten und der Rest aus normalen Zuflüssen des Außenhandels resultierte.

Nach der Weigerung von Schiller und Strauß, die Mark aufzuwerten und dem Nein de Gaulles zu einer Abwertung des Franc floß ein Teil des Fluchtgeldes wieder in die Heimatländer zurück. Diese Entwicklung wurde nach dem Gutachten der Sachverständigen gebremst. Sie hatten unter anderem auch eine Aufwertung der Mark Herstellung des außenwirtschftlichen Gleichgewichts und zum Verminderung des deutschen Außenhandelsüberschusses in Betracht gezogen. Bis dahin hatten schätzungsweise drei Milliarden Mark den Weg in die heimatlichen Tresore zurückgefunden.

Die im Zusammenhang mit dem Sachverständigengutachten erneut angefachte Diskussion um eine Mark-Aufwertung hat den Devisenstrom erneut umgekehrt. Allerdings längst nicht mehr in dem Ausmaß, wie vor der Bonner Währungskonferenz.

Berichte, nach denen allein am Donnerstag nach der Veröffentlichung des Gutachtens, mindestens eine Milliarde Dollar in die Bundesrepublik geströmt seien, erwiesen sich als übertrieben. Der tatsächliche Zufluß hat bei weitem nicht eine Milliarde Mark erreicht. Er dürfte bei reichlich 500 Millionen gelegen haben.

Zum Jahresende stehen einige Dollarzahlungen an, die etwa eineinhalb Milliarden Mark außer Landes bringen werden. Wenn in den nächsten Tagen keine weiteren Spekulationsgelder in die Bundesrepublik kommen, werden zu Beginn des neuen Jahres noch etwa drei Milliarden Mark Fluchtgelder bei uns sein, ein Betrag, der keine großen Sorgen mehr bereitet.

Die Notenbankgouverneure des Klubs der Zehn haben zudem neue Maßnahmen zur Abkühlung der Spekulation und zur Eindämmung der Devisenflucht in Basel beschlossen. Obwohl über die Ergebnisse der Baseler Konferenz offiziell nichts verlautete, wird angenommen, daß schnellere Unterstützungsmaßnahmen unter den beteiligten Ländern und Sonderregelungen für eine Rückgabe von Spekulationsgeldern an die Ursprungsländer vereinbart worden sind. mh.