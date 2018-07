Inhalt Seite 1 — Abglanz des Abendglanzes Seite 2 Auf einer Seite lesen

Michael Freund: „Abendglanz Europas. 1870 bis 1914. Bilder und Texte“; Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1968; 393 Seiten, 579 Abbildungen, davon 46 farbig, 42 Dokumente, 7 Karten; 86,– DM.

Den historischen Prachtbildbänden „Im, Licht und Schatten der Freiheit“ (von Friedrich Sieburg) und „Morgenröte der Gegenwart“ (von Paul Sethe) hat die Deutsche Verlagsanstalt einen dritten folgen lassen, in der gleichen, bewährten Ausstattung, über die man nur Lobendes sagen kann: Gewidmet ist er der „Belle Epoque“ (Menzels „Hofempfang“ ziert das Umschlagblatt), von der Karl Alexander von Müller gesagt hat, niemand wisse mehr, „wie schön die Welt sein kann, der die Jahre vor 1914 nicht erlebt hat“.

Unter den heute noch lebenden Historikern der älteren Generation, die von jenem „Abendglanz Europas“ den letzten Schimmer gesehen haben, hätte man keinen feurigeren Sänger jener Epoche finden können als den Kieler Ordinarius Michael Freund. Auch er stimmt einen Hymnus an: „Nie war die Welt so rauschend und prächtig wie in den Jahren zwischen 1870 und 1914, nie war sie so fruchtbar an großen Geistern, nie reicher an Erfindungen, nie eiferte der Mensch so kühn und großartig dem Prometheus nach, nie usw., usw.“ Natürlich taucht dieses Zitat im Klappentext und auch in Rezensionen wieder auf, doch solche Häufung von Superlativen macht verdächtig. Ebenso fragwürdig ist Freunds Verfahren, biologische Begriffe auf historische Prozesse anzuwenden. Germanische Naturmystik geistert durch die Seiten: Schon die Kapitelüberschriften lassen einiges erwarten: „Geburt des Zeitalters aus Sturm und Flamme“, „Blütenpracht des sterbenden Baumes“, „Abfall und Erstarrung“, „unterirdisches Erdbeben“, „Jungbrunnen von Gewalt und Krieg“. Es ist das Pathos des Jugendstils, blumenreich, nebulos, und oft in bedenklicher Nähe von Kitsch und Komik.

Damit kein Zweifel aufkommt: Freund ist kein Langweiler, vielmehr ein Historiker mit journalistischer Ader. Temperamentvoll und originell, mit beflügelter Feder kommentiert er das bunte Kaleidoskop von Photos und Gemälden, Zeichnungen und Karikaturen, Faksimiles und Karten. Kurzen Kapiteleinführungen folgen jeweils ausführliche Erläuterungen zu den Bildern; die Zitate sind treffsicher gewählt. An klugen Bemerkungen mangelt es Freund keineswegs: 1914 verurteilt er als „heroische Narrheit“, Großpreußen dünkt ihm keine historische Notwendigkeit; Bismarck nennt er „die letzte Cäsarengestalt des Jahrhunderts“.

Der Genuß an der Lektüre, den Thema und Bilder erwarten lassen, wird leider getrübt durch eine Menge Fehler, Ungenauigkeiten und Schiefheiten der Darstellung. „Konstantin Franz“ schrieb sich richtig „Frantz“; nicht Sinti Pascha war „der große Gegner“ Gordons, sondern der Mahdi, dessen Gefangener Slatin war; nicht Graf Waldersee gab den Befehl „Germans to the front“, sondern Admiral Seymour; nicht der Attentäter Friedrich Adler war Sozialistenführer, sondern sein Vater Viktor; die Lateran Verträge wurden nicht 1931 geschlossen, sondern zwei Jahre zuvor; die Pariser Kommune schlug 1871 los, nicht 1879; Kitchener kam 1916 um, nicht 1915; der Versailler Friedensvertrag wurde nicht am 11. November 1918, sondern am 28. Juni 1919 unterzeichnet; England erklärte Deutschland den Krieg nicht am 3., sondern am 4. August 1914 mitternachts.

Feinheiten im Detail scheinen Freund nicht zu kümmern; aus den geschätzten 200 bis 1500 Toten vor dem Petersburger Winterpalast werden bei ihm gleich 4000; auf Seite 387 läßt er die Japaner bei einem einzigen Überfall die russische Flotte „vollkommen“ vernichten, auf der nächsten Seite benötigen sie dazu Tage und Wochen. Rosa Luxemburg steckt er unter die russischen Nihilisten, und dem Senator Henry Cabot Lodge, der während des amerikanisch-spanischen Krieges Kuba erobern wollte, rühmt er nach, er sei „heute noch amerikanischer Diplomat“ (gottlob haben auch in Amerika die Großväter ihren Enkeln Platz gemacht). Weder einem angesehenen Ordinarius noch einem renommierten Verlage hätten solche Schnitzer unterlaufen dürfen. Was bleibt? Ein schönes Bilderbuch... Von anderem Schlage ist das Bilderbuch:

„Athenaion-Bilderatlas zur Deutschen Geschichte“; hrsg. von Herbert Jankuhn, Hartmut Boockmann und Wilhelm Treue; Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, Frankfurt am Main 1968; 816 Seiten, 572 Abbildungen auf 400 ganzstg. Tafeln, 19 Farbtafeln, 31 Karten, 29 Bilder im Text; 98,– DM.