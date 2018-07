Der Bundesnachrichtendienst hat sich ins Gerede gebracht – durch die Methoden seiner Mitarbeiterwerbung an den Universitäten. Jetzt schlagen besonders in Kiel und Tübingen die Gefühlswogen hoch. Und dabei gerät dann mancher Leute Urteil ebenso aus dem Takt wie das der BND-Werber.

Gewiß, die Universität darf unter keinen Umständen ein Spitzelreservoir sein, das dem Nachrichtendienst billige und wohlgetarnte Spione liefert. Das brächte die wissenschaftliche Arbeit in vielen Bereichen um all ihre Unbefangenheit und Glaubwürdigkeit. In Kiel haben sich die Pullacher Akademiker-Fänger dieser simplen Einsicht verschlossen; den Argumenten, die der Kieler Soziologe Trappe dazu vorbringt (siehe Seite 7), ist nichts Schlagendes entgegenzusetzen. Andererseits jedoch hat Theodor Eschenburg (auch: Seite 7) ohne Zweifel recht, wenn er sagt, der Bundesnachrichtendienst sei eine Behörde wie jede andere, legal und legitim, ebenso befugt wie etwa das Auswärtige Amt, sich an den Universitäten nach Nachwuchs für seinen höheren Dienst umzusehen – nach Beamtennachwuchs, wohlgemerkt, nicht nach V-Männern.

Wir haben in der Bundesrepublik eine seltsam gebrochene Einstellung gegenüber den Geheimdiensten. Wir machen ihnen zwar Vorwürfe, wenn sie nicht funktionieren, aber im tiefsten Grunde finden wir sie anrüchig und belegen sie mit einem Tabu. Das ist eine verkehrte Einstellung. Allerdings: Sie wird sich nicht wandeln, solange der Bundesnachrichtendienst selber sich am liebsten hinter hohe Tabu-Mauern verkriecht. Die James-Bond-Romantik der letzten Jahre, das Versteckspielen mit falschen Namen, die künstliche Wesenlosigkeit der Pullacher Behörde – hierin liegt die eigentliche Wurzel der Misere. Wessel muß dem BND ein Gesicht geben. Das bessere „Image“ kommt dann von selbst – und der Nachwuchs auch. Th. S.