Die ZEIT hat uns, der Berliner SDS-Projektgruppe „Kultur und Revolution“, Platz eineingeräumt. Das ist kein Unglück, weder für uns noch für die ZEIT. Wir haben geschrieben, was wir über Kunst und Kultur in der kapitalistischen Gesellschaft denken. Der Artikel wurde eingebettet zwischen ganzseitige Warenreklame und Fachkritiken einzelner ästhetischer Ereignisse, versehen mit einer Einleitung, wo sich die Redaktion in freundlicher Form distanziert von dem Artikel, wo sie aber gleichzeitig lobt, er sei folgerichtig und klar, wo sie schließlich die Verfasser des Artikels „unsere Freunde“ nennt.

In der nächsten Nummer erschienen Antworten von Fachleuten: Peter Handke, Dieter E. Zimmer und Hellmuth Karasek.

In der darauffolgenden Nummer erschien eine Antwort auf die Antworten: von Peter Hamm.

Unser Artikel wurde im Feuilleton placiert: da lasen es die Leute, die sich für Kultur interessieren. Da antworteten Leute, die für Kultur zuständig sind. Wäre er im politischen Teil placiert worden, so hätten es Leute gelesen, die sich für Politik interessieren, und es hätten Leute geantwortet, die für Politik zuständig sind.

Die ZEIT hat die Linken zu Wort kommen lassen. Aber gleichzeitig hat sie gezeigt, wie einfach es geht, sie zu integrieren. Unser Artikel hat die Feuilletonmaschinerie in Bewegung gesetzt. Wir haben versucht, die Stellung der Kunst im gesamtgesellschaftlichen Prozeß nachzuweisen, wir haben versucht, die politische Funktion von Kunstproduktion im Kapitalismus zu zeigen, wir haben versucht, die Spartentrennung von Kunst und Politik als ideologische zu entlarven und ihre Nutznießer zu attackieren.

Die Feuilleton-Spezialisten der ZEIT haben unseren Artikel unter die feuilletonistische Lupe genommen, ihn abgeklopft, bis er in ihr Kulturklischee hineinpaßte.

Dieter E. Zimmer hat sich einzelne Details herausgepickt, die er nicht in Ordnung fand, Peter Handke, der zarte Ästhet, zeigte sich erschrocken über unser (wie er meinte) massives Auftreten und fand es schamlos. Peter Hamm schließlich fand sowohl unser wie Handkes Auftreten schamlos.