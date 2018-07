Von Joachim Schwelien

Washington, im Dezember

Der neugewählte Präsident Richard Nixon hat in einem Akt gelungener Fernseh-Showmanship auf einen Hieb sein neues Kabinett vorgestellt. An der Dutzendliste fällt zunächst auf, was fehlt: ein Farbiger, ein Demokrat, eine Frau, eine wirkliche Leuchte des liberalen Flügels der Republikanischen Partei. Wohl hatte sich Nixon um solche Leute bemüht, aber er erhielt lauter Absagen.

Dennoch stellen die zwölf Minister Nixons eine solide, ausgeglichene und leistungsfähige Mannschaft dar. Er brauchte nicht auf Lückenbüßer zurückzugreifen, und die Regierung als Ganzes hat gerade wegen der relativen Anonymität ihrer Mitglieder den Vorteil der Unbelastetheit und damit der Unbefangenheit. Sie ist auch so beschaffen, daß sie dem Demokratischen Kongreß keine unmittelbaren Angriffsflächen bietet. In ihrem Unterbau – bei den Staatssekretären und Ministerialdirektoren wie bei den persönlichen Beratern des Präsidenten – sollen die bisher fehlenden Gruppen, also die Demokraten und die Minderheiten – Platz finden.

Für die Absichten Nixons mag dabei am aufschlußreichsten die Bestellung zweier Intellektueller zu seinen unmittelbaren Beratern sein: Henry Kissingers zum Beauftragten für nationale Sicherheit, Daniel Moynihans zum Koordinator der Sozialpolitik. Kissinger als Theoretiker des Zusammenhangs zwischen nuklearen Waffen und auswärtiger Politik und Moynihan als Erforscher der schwierigen Probleme der Verstädterung und der Negerfamilie haben zwar beide als Konsulenten der Regierung schon praktische Erfahrungen gewonnen, aber ihren Ruf durch intellektuelle Leistung abseits der administrativen Tätigkeit erworben. Wie McGeorge Bundy oder die Brüder Rostow gelangen sie jetzt in Schlüsselstellungen unmittelbar neben dem Präsidenten. Von dort aus sollen sie den Ministerien in ihren Aufgabenbereichen Richtung und Konzepte geben.

Im Kabinett sind der fünfundfünfzigjährige Außenminister William Rogers und der sechsundvierzigjährige Verteidigungsminister Melvin Laird die stärksten Figuren. Sie teilen Nixons Grundvorstellung, das sich die Welt der Supermächte im Übergang von einer Zeit der Konfrontation zu einer Periode der Verhandlungen befinde, in die Amerika mit gesicherter, überlegener Stärke eintreten müsse.

Rogers – von 1957 bis Januar 1961 Justizminister Eisenhowers – ist außenpolitisch ein unbeschriebenes Blatt; nur einmal gehörte er kurzfristig der amerikanischen UN-Delegation an. Er gilt als ebenso harter wie geschickter Unterhändler, der den von ihm mit größtem Mißtrauen eingeschätzten Russen keinen Fußbreit Terrain ohne Gegenleistung einzuräumen bereit ist.